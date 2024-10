The Tall Ships Races -tapahtumalle tunnustusta

Raati perusteli tunnustuksen kohdetta muun muassa sillä, että tapahtuma on tärkeä alueen elinkeinoelämälle, ja että Turku tarvitsee vastaavia kansainvälisiä tapahtumia. The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset olivat viimeksi 27 miljoonaa euroa. Luvussa on huomioitu myös ravintola-, majoitus- ja muut ostot.



Turku isännöi The Tall Ships Races -purjelaivatapahtumaa viime kesänä jo kuudennen kerran. Onnistuneiden neuvottelujen tuloksena tapahtuman kattojärjestö Sail Training International (STI) ja Turun kaupunki solmivat kesällä myös ankkurisatamasopimuksen, eli Turku isännöi tapahtumaa vastaisuudessa säännöllisesti joka neljäs vuosi. Aiemmin tapahtuman isännöintiä on pitänyt hakea kattojärjestöltä erikseen.



”The Tall Ships Races -tapahtumat tuovat merkittävän positiivisen talousvaikutuksen Turun seudun elinkeinoelämälle useammalle vuodelle. Tämän lisäksi se tuo laajaa kansainvälistä näkyvyyttä paitsi Turulle myös koko maakunnalle ja sen upealle saaristolle”, tiivistää Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja Samu Mattila.

Turun pormestari Minna Arveen mukaan palkinto on hieno osoitus lukuisten tahojen onnistuneesta yhteistyöstä, ja Turku on erittäin iloinen ja ylpeä saadessaan tällaisen arvostetun tunnustuksen.

”Sen lisäksi, että tapahtuma tukee paikallista elinkeinoelämää, se myös vahvistaa Turun vetovoimaa houkuttelevana, elinvoimaisena ja kansainvälisesti kiinnostavana merellisenä kaupunkina. Ankkurisatamasopimuksella on kauaskantoisia ja pysyviä vaikutuksia niin kaupungin ja koko alueen imagoon kuin aluetalouteenkin”, pormestari Arve kertoo.

Turun kauppakamarin elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon saajat:



2011: Uusikaupunki

2012: Loimaa

2013: Salo

2014: Kemiönsaaren kunta

2015: Turun kaupunki

2016: Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki

2017: Kaupunkifestivaali SHIFT

2018: Salo IoT Campus

2019: Meriverkostot-tapahtuma, Naantalin kaupunki ja elinkeinoasiamies Jorma Ranta

2020: Liedon kunta

2021: Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki

2022: Turun kauppatorin kehittäminen

2023: Laitilan kaupungin Ukraina-työ

2024: The Tall Ships Races ja Turun solmima ankkurisatamasopimus