Vihreät asetti lisää ehdokkaita kuntavaaleihin Helsingissä

Tommi Saarikivi lähtee ehdolle ensimmäisissä vaaleissaan. 50-vuotias juristi Kalliosta tunnetaan myös Ultra Bra -yhtyeen basistina.

“Haluan vahvistaa vihreää osaamista Helsingissä myös ympäristön ja poliittisten perusoikeuksien puolesta taistelevana juristina”, Tommi Saarikivi kertoo. “Helsinki on maan pääkaupunki, ja sen on siksi toimittava esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille. Ympäristökriisin torjumisessa on pystyttävä vielä olennaisesti aikaisempaa parempaan."

Ehdokkaaksi asetettiin myös Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne, jolle tuleva valtuustokausi olisi jo kolmas kaupunginvaltuutettuna.

"Haluan jatkaa työtä hauskan, vetovoimaisen ja ilmaston ja luonnon puitteissa kestävän Helsingin puolesta. Tässä ajassa Helsinkiä tarvitaan avoimen, liberaalin ja toiveikkaan maailman puolustajana”, muotoilee Atte Harjanne.

Ehdolle asetettiin myös Maria Aarnilinna, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Touko Apajalahti, Iris Flinkkilä, Sini Kaartinen, Lukas Korpelainen, Maria Korpisalo, Jonni Lehtiranta, Konsta Lindi, Maria Moradzadeh, Katri Myllykoski, Kai Ovaskainen, Antti Poikola, Saana Sarmela, Laura Serkosalo, Myyri Sysivesi, Samuel Tammekann, Oona Tchitcherin, Tuomas Tuomi-Nikula, Mikko Vesterinen ja Teemu Virtanen.

Helsingin Vihreät tulee nimeämään kuntavaaleihin yhteensä 127 ehdokasta. Tällä hetkellä nimettyjä ehdokkaita on 77. Seuraavan kerran ehdokkaita asetetaan syyskokouksessa 14.12.2024. Jos haluat ehdolle tai tiedät sopivan ehdokkaan, voit kertoa siitä tällä lomakkeella. Kuntavaalit käydään 13.4.2025.