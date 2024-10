Helsinki on valmistellut kolmen pikaratikkahankkeen allianssiohjelman

Tavoitteena pienentää rakentamisen haittoja

Raitioteiden ohjelman tavoitteet liittyvät pelkän raitiotierakentamisen lisäksi myös laajemmin kaupunkikehitykseen. Pikaraitioteiden varsille saadaan luotua uusia koteja tuhansille helsinkiläisille korkeatasoiseen kaupunkiympäristöön. Raitioteiden ohella hankkeet tuovat mukanaan myös laadukasta kävely- ja pyöräliikenneympäristöä.

Ohjelman tavoittelemilla synergiahyödyillä on vaikutusta katu- ja ratatöiden tuotannonohjausmenetelmiin, joka kasvattaa tuottavuutta. Kaupunkilaisille tämä näyttäytyy siinä, että toteutusajat pyritään saamaan lyhyemmäksi ja rakennustöistä syntyvät haitat pienemmiksi.

Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy ovat infra-alan merkittävimpiä tilaajia. Ohjelman yhtenä tavoitteena onkin halu toimia koko alan edelläkävijöinä muun muassa vastuullisuudessa ja päästövähennyksissä.

Investointien enimmäisarvo on 1 200 miljoonaa euroa, josta käytettävä osuus tarkentuu kun päätetään, mitä kaikkea urakkaan sisällytetään ja kun tavoitekustannukset tarkentuvat. Raitiotieinvestointien alustavasti arvioitu osuus on noin 600 miljoonaa euroa, katuinvestointien noin 400 miljoonaa euroa ja vesihuollon investoinnit noin 150 miljoonaa euroa. Lisäksi hankintaan on sisällytetty 50 miljoonaa euroa yliopiston pohjoisen sisäänkäynnin remonttiin.

Ensimmäisenä vuorossa Läntisen Helsingin yhdistävä pikaraitiotie

Länsiratikat-hanke sisältää Vihdintien pikaraitiotien, läntisen kantakaupungin uudet raitiotiet Fredrikinkadulla ja Topeliuksenkadulla sekä näihin liittyviä katuinvestointeja. Kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteutuksesta vuonna 2021. Allianssit ryhtyvät laatimaan hankkeen toteutuksen edellyttämiä tarkempia rakentamissuunnitelmia. Tavoitteena on rakentamisvaiheen käynnistäminen vuonna 2026.

Viikin-Malmin pikaraitiotie ja Länsisataman pikaraitiotie ovat yleissuunnitteluvaiheessa. Jos valtuusto päättää käynnistää nämä hankkeet, allianssi ryhtyy laatimaan niistä hankesuunnitelmia, joiden perusteella raitioteiden toteuttamisesta voidaan päättää myöhemmin. Toteutus ajoittuisi vuosien 2027-2031 välille.

Kilpailutuksessa arvioitiin ehdokkaiden osaamista ja sitoutumista

Allianssimallissa hankkeen osapuolet kantavat yhdessä vastuun suunnittelusta ja rakentamisesta. Mallia on hyödynnetty viime vuosien aikana Raide-Jokerin ja Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen toteutuksessa. Ne ovat pysyneet niille asetetussa aikataulussa ja tavoitekustannuksissa.

Kesäkuussa käynnistyneeseen allianssikilpailutukseen osallistui neljä ehdokasta. Tarjouskilpailu koostui kahdesta vaiheesta, joissa arvioitiin tarjoajien osaamista, johtamiskyvykkyyttä ja yritysten johdon sitoutumista ohjelman toteutukseen. Arviointimenetelminä käytettiin haastatteluita, case-tehtäviä ja kehitystyöpajoja.

Kilpailutuksen voitti kaksi ryhmittymää, toisen muodostavat Destia Oy, Destia Rail Oy, Proxion Plan Oy sekä WSP Finland Oy ja toisen YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Sitowise Oy sekä Sweco Finland Oy.