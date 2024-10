Valtion säästöt alkavat iskeä palveluihin - Museovirasto sulkee matkailukohteita

Museoviraston yt-menettely on päättynyt maamme matkailulle keskeisten museokohteiden sulkemiseen ja henkilöstön laajoihin lomautuksiin. Uudet yt:t odottavat keväällä.

- Museovirasto joutuu sulkemaan Seurasaaren ulkomuseon ja muita matkailulle tärkeitä museokohteita. Remontissa olevan Kansallismuseon avaaminen viivästyy, mikä merkitsee suuria tulonmenetyksiä joka kuukausi. Kulttuuriperintötyön valtiollinen resursointi on kriittisessä tilassa, Museovirasto arvioi tiedotteessaan.

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattijärjestö MAL ry on järkyttynyt Museoviraston tilanteesta.

- Jo aiemmilla leikkauksilla Museoviraston henkilöstömäärä on vedetty minimiin ja työtä on tehty kansainvälisestikin vertaillen tiukalla raamilla. Enää ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sulkea museoita. Kyseessä on kurjistumisen kierre, sanoo toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä MAL ry:stä.

- Tilat ja kokoelmat vaativat kuitenkin edes minimihoidon, etteivät ne tuhoudu ja ettemme menetä kokonaan arvokasta kulttuuriperintöämme.



- Vaikutukset näkyvät museokävijöille; matkailijoille ja paikallisille sekä yhteistyökumppaneille, jotka ovat hyötyneet kulttuurimatkailusta. Vaikutukset näkyvät alamme työllisyydessä. Olemme huolissamme koko museo- ja kulttuuriperintöalan tulevaisuudesta, Mäkelä sanoo.

- Museoalan työsuojeluverkoston tuoreen kyselyn mukaan alalla työskentelevistä noin 70 prosentilla ei työaika riitä nykyisinkään tehtäviin ja työmäärä aiheuttaa kuormitusta jo 80 prosentille. Museovirastossa tätä taakkaa lisäävät nyt lomautukset.

Hyvä hallinto vaarassa?

Akavan Erityisalat edustaa noin 3 000 asiantuntijaa ja esihenkilöä valtiosektorilla.

- Olemme huolissamme virastot läpi kulkevasta yt-aallosta. Verohallinnon yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä. Opetushallituksen yt:t ovat käynnissä. Esimerkiksi näissä virastoissa on arvioitu, ettei lakisääteisten tehtävien hoitumista tai hyvää palvelua voida taata leikkausten jälkeen, sanoo neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

- Ihmettelemme myös leikkausten armotonta kiirettä. Esimerkiksi Verohallinnossa neuvottelujärjestömme JUKOn luottamusmies arvioi, että aikaa ja mahdollisuuksia olisi ollut kouluttamalla ja tehtäväjärjestelyillä sijoittaa nyt irtisanomisuhan alle joutuneet uusiin tehtäviin.

Akavan Erityisalat epäilee, ettei valtionhallinnon säästöjen vaikutusarviointia ole tehty huolellisesti.

- Onko arvioitu leikkausten vaikutukset esimerkiksi hyvään ja asiantuntevaan hallintoon, jota kansalaiset tutkitusti arvostavat ja joka on ollut myös maamme valttikortti mm. houkuteltaessa investointeja Suomeen.

