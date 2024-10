Organisaatioiden säästöpaineet ja kansalaisten turvattomuuden tunne keskusteluttivat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellista valmiustoimikuntaa

Pelastusylitarkastaja Anni Pöyry Sisäministeriöstä kertoi alueelliselle valmiustoimikunnalle elokuussa käynnistyneestä hankkeesta, jonka tavoitteena on selvittää kuntien, kaupunkien, hyvinvointialueiden, valtion, kirkon, kriittisten yritysten ja kolmannen sektorin varautumisen nykytilanne sekä vastuut. Hankkeessa kartoitetaan myös alueellisen yhteistyön ja tilannekuvatoiminnan järjestämistä sekä tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Lisäksi laaditaan malli kriisitilanteiden koordinaatiosta ja johtovastuista.



Hankkeen tulokset valmistuvat toukokuussa, ja se sai positiivisen vastaanoton alueellisessa valmiustoimikunnassa. Alueellinen valmiustoimikunta koki kehittämishankkeen hyvänä hankkeena kehittää alueellista toimintaa, tehtäviä ja maakuntien välistä yhteistyötä sekä selkeyttää eri toimijoiden vastuita.

Yhteisessä tilannekuvassa korostuivat kiristyvä taloustilanne ja kansalaisten heikentynyt turvattomuuden tunne

Hyvinvointialueet ovat kohdanneet merkittäviä säästöpaineita ja resurssivajeita, mitkä kuormittavat henkilöstöä. Lisäksi valtionhallinnon tuottavuusohjelman tuomat säästötoimet vaikuttavat henkilöstöresursseihin ja palveluihin eri organisaatioissa. Vuoden alussa työvoimapalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle ja osaavasta henkilöstöstä kiinni pitäminen koetaan ELY-keskuksissa tärkeäksi, jotta palvelut toteutuvat edelleen tasapuolisesti.

Kansalaiskyselyiden mukaan kansalaisten kokemukset turvattomuudesta ovat kasvussa muun muassa Tampereella. Poliisin mukaan väkivaltarikoksien kasvu on heikentänyt kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Nuorten väkivaltarikokset ovat kuitenkin vähentyneet. Kriittiseen infraan kohdistuvat ilkivallat huolestuttavat edelleen, mutta poliisi kiittää kansalaisten valveutuneisuudesta.

Kriittiseen infraan kohdistuvat ilkivallat ovat edelleen kasvussa sosiaalisessa mediassa liikkuvien haasteiden vuoksi. Rakennusten suojauksiin tuleekin kiinnittää erityistä huomioita ja tehostaa suojausta, Antero Rytkölä Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Yleinen kustannusten nousu on vaikuttanut tuotteiden ja palveluiden hintoihin, ja samalla hallituksen tekemät leikkaukset hyvinvointiin ja talouteen näkyvät muun muassa seurakuntien työssä. Diakoniatyön tarve on selkeästi kasvanut tämän vuoden aikana.

Kansalaiset luottamus instituutioihin vahvaa

Kansalaispulssin tulokset ovat samansuuntaisia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Noin kolme viidestä pitää yhteiskuntaa oikeudenmukaisena ja hieman alle viidennes epäoikeudenmukaisena. Luottamus on vahvaa etenkin puolustusvoimiin sekä poliisin toimintaan. Pienituloisten luottamus instituutioihin on kuitenkin selvästi muita taustaryhmiä heikompaa. Lisäksi stressintunne on vakavin tällä hetkellä nuorilla.

Hallituksen toivotaan yhä keskittyvän etenkin terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisten talouden haasteisiin sekä työllisyyden parantamiseen. Tärkeimmiksi koetut teemat ovat lähes yhteneväiset kaikissa taustaryhmissä.