EVA: Suomalaisten enemmistö kokee maan suunnan olevan väärä

Enemmistö (58 %) suomalaisista arvioi, että asiat maassamme ovat tällä hetkellä menossa väärään suuntaan. Neljäsosa suomalaisista (25 %) näkee kehityksen menevän oikeaan suuntaan. Noin kuudesosa (16 %) ei kallistu kumpaankaan suuntaan. Poliittiset näkemyserot nousevat vahvasti esiin Suomen suuntaa koskevassa kysymyksessä, joka esitettiin nyt ensimmäistä kertaa osana EVAn Arvo- ja asennetutkimusta.

Hallituspuolueiden kannattajien keskuudessa myönteinen näkemys Suomen suunnasta on pääosin kielteistä vahvempi. Kokoomuksen kannattajista 65 prosenttia pitää maan suuntaa oikeana viidenneksen (18 %) pitäessä suuntaa vääränä. Myös perussuomalaisten kannattajien enemmistö (58 %) uskoo Suomen olevan matkalla oikeaan suuntaan, mutta kolmasosa (32 %) kokee suunnan olevan väärä.

Sen sijaan hallituspuolue RKP:n kannattajista reilu puolet (52 %) arvioi Suomen menevän väärään suuntaan. Kristillisdemokraattien kannattajista peräti kaksi kolmasosaa (66 %) näkee kehityksen suunnan vääränä.

Oppositiopuolueiden kannattajien keskuudessa näkemys on vielä synkempi: vasemmistoliiton kannattajista peräti 92 prosenttia arvioi maan olevan väärällä tiellä. Samaa mieltä ovat SDP:n (85 %) ja vihreiden (74 %) kannattajat. Keskustan kannattajista 55 prosenttia kokee Suomen suunnan vääräksi, vaikka reilu neljäsosa (27 %) arvioi Suomen kehittyvän oikeaan suuntaan.

”Suomalaisten näkemyksissä heijastuu epävarmuus tulevasta, sillä talouden vaikeudet jatkuvat. Suomalaisten näkemykset maamme suunnasta ovat kuitenkin edelleen keskimäärin optimistisempia kuin muissa länsimaissa. Esimerkiksi Ruotsissa selvästi suurempi osa näkee maan olevan menossa väärään suuntaan”, arvioi kysymystä koskevan tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.





Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.10.-21.10.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

