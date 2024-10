Historian ensimmäinen RALA-laatupalkinto Insinööritoimisto Leo Maaskolalle

Ilmastonmuutos haastaa rakentamisen – Suomen ensimmäinen kosteudenhallintasertifikaatti Peabille 23.1.2024 10:30:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutos haastaa suomalaista rakentamista. Sään ääri-ilmiöt rasittavat rakennuksia ja voivat aiheuttaa entistä enemmän kosteusvaurioita sekä sisäilmaongelmia. Vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, koska yli 75 prosenttia kansallisvarallisuudestamme on rakennettua ympäristöä. Rakentamisen Laatu RALA ry on nyt kehittänyt uuden, kokonaisvaltaisen kosteudenhallintasertifikaatin, joka on ensimmäisenä myönnetty Peabille.