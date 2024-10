Kokoomuksen Vestman markkinaoikeuden sähkölaskutuomion johdosta: Kuluttajansuojaa parannettava sähkölaskujen kohtuuttomuuden ehkäisemiseksi

”Sähkö on suomalaisille kodeille ja yrityksille välttämättömyyshyödyke. Sähkölaskun pitää olla kohtuullinen niin arjessa kuin kriisitilanteissa, kuten hallitusohjelmassa on linjattu. Syksyn 2022 sähkön hintakriisi, jossa suomalaiset jäivät toimimattoman markkinan armoille, ei saa enää toistua”, talousvaliokunnan jäsen, energiajuristi Heikki Vestman toteaa.

Markkinaoikeus hylkäsi perjantaisessa ratkaisuissaan Kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimukset, jotka koskivat eräiden sähköyhtiöiden tekemiä jopa yli 60 prosentin korotuksia toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin syksyllä 2022. Markkinaoikeus päätti, että sähköyhtiöllä oli tilanteessa oikeus tehdä yksipuolisesti kymmenien prosenttien hinnankorotuksia toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin ilman, että korotusten tarvitsee edes vastata sähköyhtiön sähkön hankintakustannusten nousua.

”Markkinaoikeuden ratkaisut herättävät jälleen vakavia huolia kuluttajansuojan tilasta sähkömarkkinoilla. Sähköyhtiöt ovat jo aiemmin kieltäytyneet noudattamasta Kuluttajariitalautakunnan linjausta määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamisesta. Näyttää siltä, että suomalainen kuluttaja jää sähkön hinnan noustessa nykyisellään lähes tyystin vaille lain suojaa. Tämä poikkeaa muutoin vahvasta kuluttajansuojasta Suomessa”, Vestman arvioi.

Kysymys on oikeudenmukaisesta riskinjaosta sähköyhtiöiden ja sähkön käyttäjien välillä teknisesti erityislaatuisella sähkömarkkinalla.

”Sähkö on välttämättömyyshyödyke, joka ei ole isossa kuvassa varastoitavissa ja jonka pörssihinta määräytyy vieläpä kalleimman kunkin tunnin myyntitarjouksen mukaan. Oikeuden linja tarkoittaa, että sähkön käyttäjä joutuu kantamaan sähkön hankinnan ja järjestelmätason riskejä, vaikka hänen mahdollisuutensa varautua niihin tai reagoida niihin ovat hyvin rajoitetut. Koti on paukkupakkasilla joka tapauksessa lämmitettävä. Lainsäätäjän on turvattava nykyistä reilumpi riskinjako”, Vestman kuvaa.

Hallitus valmistelee sähkön hintasääntelyvaltuutta sähkömarkkinan mahdollisia tulevia kriisitilanteita varten.

”Suomalaisten kotien suoja tulee parantumaan oleellisesti, kun Orpon hallitus varautuu asettamaan sähkön vähittäismyynnin hintoja väliaikaisesti sääntelyyn sähkömarkkinoiden poikkeuksellisen hintakriisin aikana. Toimivaltuuspykälä on jo valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisäksi on välttämätöntä arvioida sähkömarkkinalain kuluttajansuojasäännösten vahvistamista, jotta sähkönkäyttäjien suoja ja oikeudenmukainen kohtelu toteutuisi myös normaalioloissa. Eduskunta on tätä tuoreessa yksimielisessä lausumassaan edellyttänyt”, Vestman kertoo.