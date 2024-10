Edtech Finland liittyy Suomen startup-yhteisöön – vahvempaa yhteistyötä suomalaisen startup-ekosysteemin ja oppimisteknologiatoimialan hyväksi

Suomalaisen oppimisteknologian toimialayhdistys Edtech Finland / Oppimisteknologia ry. sekä sen n. 60 jäsenyritystä liittyvät osaksi Suomen startup-yhteisöä. Liittyminen vahvistaa yhteistyötä Suomen startup-ekosysteemin eri toimijoiden välillä ja avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisen oppimisteknologian kasvulle ja kehitykselle.

Edtech Finlandilla ja Suomen startup-yhteisöllä on jo aiemmin ollut menestyksekästä käytännön yhteistyötä koulutuksen ja oppimisteknologian toimialoilla. Osa Edtech Finlandin jäsenyrityksistä on jo aiemmin kuulunut myös Suomen startup-yhteisöön. Tukeakseen alan kasvua ja jäsenyritysten liiketoimintamahdollisuuksia entistä paremmin sekä kotimarkkinoilla että viennissä, yhdistys on päättänyt siirtää toimintansa kokonaan osaksi Suomen startup-yhteisön alaista Edtech-ryhmää.

Suomen startup-yhteisön Edtech-ryhmä jatkaa jäsenyyttä alan eurooppalaisessa kattojärjestössä European Edtech Alliancessa sekä jatkaa aktiivista yhteistyötä muiden alan toimijoiden, kuten mm. Helsinki Education Hubin ja Education Finland -ohjelman kanssa.

"Edtech Finlandin liittyminen Suomen startup-yhteisön alle merkitsee merkittävää askelta suomalaisen oppimisteknologian kehitykselle. Myös muilla aloilla toimivien startupien yhteistyön avulla voimme entistä paremmin tukea alan innovaatioita, edistää kansainvälistymistä ja tarjota jäsenillemme uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen”, Edtech Finlandin hallituksen puheenjohtaja Kaisu Pallaskallio sanoo.

Yhteistyö vahvistaa suomalaisen startup-ekosysteemiä tuomalla lisää oppimisteknologian toimijoita osaksi laajempaa startup-yhteisöä. Tämä mahdollistaa uusien kumppanuuksien syntymisen ja innovaatioiden kehittämisen sekä parantaa alan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

"Suomen startup-yhteisö pyrkii jatkuvasti vahvistamaan jäsenorganisaatioidensa toimintaa. Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme parhaan mahdollisen tuen edunvalvonnan näkökulmasta sekä tuen liiketoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toivotamme Edtech Finlandin lämpimästi tervetulleeksi ja odotamme innolla, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Suomella on vahvat edellytykset jatkaa oppimisteknologian edelläkävijämaana ja kasvattaa toimialaa niin koti- kuin vientimarkkinoilla, startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen sanoo.