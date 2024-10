Tutkimus: suomalaisten energiaremonttien syyssä näkyy muutos – taustalla ilmiö asuntokaupassa

Energiaremontit ovat olleet jo muutaman vuoden ajan kuuma aihe. Sähkön hinnan nousu etenkin syksyllä 2022 ja yleinen kulujen kasvaminen saivat ihmiset etsimään välittömiä säästöjä. Starkin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt siirtymässä energiaremonteissaan lyhyen pelin pelaamisesta pidempään horisonttiin, ja tekevät päätöksiä yhä suunnitelmallisemmin.

Suomalaiset remontoivat ja rakentavat –tutkimuksen tulosten mukaan lyhyen aikavälin hyöty eli rahan säästö on yhä suurin motivaattori energiaremontin aloittamiseen. On kuitenkin huomattavaa, että näin vastanneiden määrä on laskenut viime vuoden 58 prosentista 53:een. Sen sijaan asunnon tai kiinteistön arvon säilymisen on motiiviksi ilmoittanut 37 prosenttia, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuoden tutkimuksessa.

”Sähkön hintaheiluntaan on luultavasti nyt totuttu ja sen rajuus on lieventynyt, joten tarvetta välittömälle energiakulujen laskemiselle ei ehkä enää ole. Kuitenkin tältä ajanjaksolta on vahvasti juurtunut ajatus, että energiatehokas asunto menee parhaiten kaupaksi, ja asunto-ilmoituksissa energiamuoto nostetaan yhä vahvasti esiin. Selvästi ihmiset siis haluavat energiaremontilla useammin varmistaa, että omasta asunnosta saa sen maksimihinnan myydessä”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi analysoi tulosta.

Asunnon tai kiinteistön arvon säilyminen motivoi eniten 30–49-vuotiaita (noin 40 %). Vähiten kannatusta asunnon tai kiinteistön arvon säilyminen sai 70–76-vuotiaiden keskuudessa, mutta tästäkin ikäryhmästä melkein kolmasosa valitsi tämän vaihtoehdon syyksi uudistukselle.

Kolmas suosittu syy ryhtyä energiaremonttiin on asumismukavuus. Tämän vaihtoehdon valitsi 38 prosenttia vastaajista.

Melkein kolmasosa valmis mittavaan remonttiin energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiaremonttien päätavoite on tutkimuksen tulosten mukaan useimmiten energiatehokkuuden parantaminen, ja varsinkin lämmitysmuodon vaihtaminen voi kasvaa ison kokoluokan remontiksi. Vastaajista 31 prosenttia on valmis aloittamaan mittavankin remontin, jos sen avulla energiatehokkuus paranisi, mutta miltei vastaava määrä (30 %) vastaajista ei ollut valmis isoon uudistukseen energiatehokkuuden vuoksi.

Energiatehokkuuden parantaminen on myös yksi asioista, joissa vastaajat kaipaavat eniten ammattilaisen asiantuntemasta. Kaikista vastaajista 39 prosenttia oli sitä mieltä, että kaipaa asiassa asiantuntijan apua.

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa alkuvuodesta 2024. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeista, mielipiteitä remonttitöistä ja rakentamissuunnitelmistaan. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

