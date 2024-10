Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään – väliraportti kertoo hyvistä tuloksista

Metsäteollisuus on sitoutunut edistämään vastuullisuutta kaikissa toiminnan vaiheissa. Toimialan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset julkaistiin vuonna 2012, ja niitä laajennettiin vuonna 2018 kattamaan entistä enemmän myös sosiaalista ja taloudellista vastuuta. Tavoitteita on samalla tiukennettu, ja sitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

- Vastuullisuus ei ole meille vain tavoitteita paperilla, vaan konkreettisia tekoja ja tuloksia, jotka näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki. - Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle tärkeä kilpailutekijä. Vastuullisuustyössä onnistuminen vaatii pitkäjänteistä työtä koko arvoketjun jokaisessa vaiheessa.

Konkreettisia tuloksia vastuullisuussitoumusten kautta

Sitoumuksia on yhteensä seitsemäntoista, ja ne jakautuvat kuuden eri teeman alle kattaen kestävän talouden ja hyvinvoinnin, vastuullisena työnantajana toimimisen, metsien kestävän käytön ja monimuotoisuuden edistämisen, ilmastonmuutoksen hillitsemisen, kestävän tuotannon ja kiertotalouden sekä yhteistyön sidosryhmien kanssa. Nyt julkaistava väliraportti osoittaa, että toimialan vastuullisuustyö etenee tavoitteiden mukaisesti.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi metsien kestävän käytön ja monimuotoisuuden saralla. Vuonna 2023 käytetyn puun ja kuidun sertifiointiaste oli 87 prosenttia. Vuonna 2021 vastaava luku oli 84 prosenttia – kahdessa vuodessa on tapahtunut merkittävää kehitystä kohti 90 prosentin sertifiointitavoitetta.

Metsäala on tehnyt aktiivisesti lisää toimia metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Puuta jalostavan teollisuuden tuore monimuotoisuustiekartta osoittaa tieteelliseen näyttöön perustuen, että monimuotoisuuden eteen tehty pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Esimerkiksi lahopuuta, järeitä puita sekä lehtipuustoa on aiempaa enemmän. Nämä kaikki ovat monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeitä. Lisäksi monien varpukasvien peitteisyys on kasvanut.

Merkittäviä edistysaskeleita on saavutettu myös uusiutuvan energian ja kiertotalouden parissa. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannosta on yli 90 prosenttia. Tuotantolaitoksilla käytetystä energiasta jopa 92 prosenttia oli uusiutuvaa vuonna 2023. Tehdasprosesseissa syntyvistä sivuvirroista 95 prosenttia hyödynnettiin vuonna 2023 joko materiaalina tai uusiutuvan energian tuotannossa.

- Vastuullisuustyömme ei ole valmis, mutta olemme tehneet merkittäviä askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta, Lehtomäki lisää.

Lue lisää metsäteollisuuden vastuullisuustyöstä juuri julkaistusta vastuullisuussitoumusten kolmannesta väliraportista. Raportti löytyy tiedotteen liitetiedostosta.

Lisätiedot: Aaron Vuola, Kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry, +358 50 539 2583, aaron.vuola(a)forestindustries.fi