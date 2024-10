Gigantti toi ison koulutustapahtuman Helsinkiin: ”Campus on panostus ihmisiin ja osaamiseen”

Elkjøpin Campus on kansainvälinen koulutustapahtuma, joka on koonnut yhteen kymmeniä tuhansia kodinkoneiden ja elektroniikan asiantuntijoita, ja kouluttanut myös tuhansia giganttilaisia Oslossa jo vuodesta 2016. Tapahtuma on merkittävä osa Elkjøpin noin 4.4 miljoonan euron vuosittaisinvestoinnista työntekijöihinsä Pohjoismaissa. Myös Gigantille Campus on ollut iso koulutuspanostus, jonka se on tarjonnut joka vuosi sadoille työntekijälleen, omista varoistaan.

Nyt Gigantti tarttui ensimmäisenä pohjoismaisena Elkjøp-ketjuna mahdollisuuteen järjestää tapahtuma lokaalisti omalle henkilöstölleen.

”Teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Haluamme pitää asiantuntijuudestamme hyvää huolta, koska palvelemme myymälöissämme tuotekategoriat ylittävällä mallilla, mikä tarkoittaa sitä, että saman myyjän kanssa pääsee asioimaan aina isoista kodinkoneista pienelektroniikkaan. Campus on tukenut Gigantin lähikouluttautumisia ja verkkokursseja, sekä johtamisen malliamme. Koimme, että Gigantin 25-vuotisjuhlasyksy oli oikea aika tuoda Campus Helsinkiin, ja tarjota se työntekijöillemme yhdessä laitevalmistajien kanssa. Palautekyselyjen perusteella anti ja ilmapiiri ovat onnistuneet hienosti, mistä kiitokset kaikille tapahtuman mahdollistaneille,” kertoo Gigantin myyntijohtaja Pasi Puputti.

Päivitetyin opein kohti joulukautta

8.–16.10. Helsingissä järjestetty Campus tarjosi laajan katsauksen kodin- ja kuluttajaelektroniikan uusimmista ratkaisuista palveluineen lähes 400 giganttilaiselle 38 myymälästä. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin myös oma erikoispäivänsä myynnille, esihenkilöille sekä loppuvuoden vilkkaimman sesongin teemoille. Tuotevalmistajien luennoissa nousivat esille etenkin arkea helpottavat älyominaisuudet.

”Saimme tuotua Campuksella tehokkaasti ja kattavasti esille laitteidemme hyötyjä niillekin myyjille, joilla kodinkoneet eivät ole aiemmin olleet päivittäisessä myyntityössä. Halusimme korostaa sitä, mitä konkreettista etua arjessa asiakkaat saavat älyominaisuuksia hyödyntävistä innovaatioistamme. Esimerkiksi pyykinpesukoneidemme i-DOS-toiminto annostelee pesuaineen millilitran tarkkuudella perustuen pyykin määrään, materiaaliin ja likaisuuteen. Asiakkaalle tämä tarkoittaa pienempää veden ja pesuaineen kulutusta, mikä taas vaikuttaa säästävästi rahaan ja ympäristöön”, kuvailee avainasiakaspäällikkö Tommi Granqvist BSH Kodinkoneista.

Campuksen tarkoituksena oli myös valmistaa myyjiä loppuvuoden tärkeään sesonkiin.

”Pääsimme kouluttamaan laajan valikoimamme samalla kertaa ja yhtenäisellä viestillä aina AV-tuotteista kodinkoneiden kautta mobiililaitteisiin. Televisiopuolella tuleva HD-siirtymä tulee varmasti näkymään korkeasesongissa, kun taas kodinkonepuolella vaihteleva sähkönhinta saanee asiakkaat pohtimaan energiatehokkaampia hankintoja. Mobiilipuolelle tuomme puolestaan uusia mahdollisuuksia tekoälyn avustamana sekä laitteiden pitkäikäsyyttä korostavien päivityslupaustemme myötä”, taustoittaa laitekouluttaja Antti Tuurala Samsungilta.

Eniten puhuttanut yksittäinen trendi Campuksella oli tekoäly, joka kodinelektroniikassa parantaa käyttökokemusta kyvyllään oppia jatkuvasti käyttäjästään, häntä paremmin palvellen. Tuuralan mukaan esimerkiksi televisioissa tekoäly näkyy entistä laadukkaampana kuvanlaatuna ja jääkaapeissa toimintoina, jotka säätelevät itseään käyttäjätottumusten perusteella. Mobiililaitteilla puolestaan monenlainen luova työ, vieraiden kielin ymmärtäminen, työn ennakoiva suunnittelu ja tehokas ohjaus paranevat jatkuvasti.





