20 tunnettua yrittäjää kertoo tarinansa keväällä ilmestyvässä Suomen selkäranka -kirjassa

Suomessa toimii tällä hetkellä vajaa puoli miljoonaa yritystä, joista noin 95 prosenttia on pieniä tai mikroyrityksiä. Yritysten kautta työllistetään vajaa puolitoista miljoonaa suomalaista, joista arviolta runsaat 200 000 työskentelee itsensätyöllistäjinä. Ilman yrittäjiä ei Suomi olisi Suomi, eikä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaakaan olisi.

Millaista yrittäjyys todellisuudessa on? Mitä tapahtuu niinä hetkinä, kun valokeila ei kohdistu yrittäjään ja yrittäjä ahertaa työnsä parissa? Suomen selkäranka kertoo 20 tunnetun yrittäjän tarinan kautta, miten menestyksiin noustiin ja miten vastoinkäymiset voitettiin. Kirjassa tarinansa kertovat muun muassa Andrei Koivumäki, Matti Vestman, Ville Tolvanen ja Reetta Rajala.

"Ilman elinvoimaisia yrityksiä meillä ei olisi hyvinvointiyhteiskuntaa olemassa, joten on perusteltua todeta, kuinka suomalaiset yrittäjät ja yritykset todellakin ovat Suomen selkäranka. Tarvitsemme maahamme toimivia yrityksiä, niin uusia kuin jo paikkansa vakiinnuttaneitakin – ja näinä taloudellisesti haastavina aikoina jopa enemmän kuin koskaan. Toivomme tarinoiden inspiroivan mahdollisimman monia," sanovat Lasse Lindqvist, Hannu Mänty ja Tomi Pyyhtiä.





Kirjan kirjoittajista:

Lasse Lindqvist (s. 1986) on ammattikirjailija, joka on aiemmin julkaissut mm. urheilutoimittajalegenda Tapio Suomisen elämäkerran Urheiluhullu. Stadioneilta suljetulle osastolle (2019) ja jääkiekkotähti Éric Perrinin elämäkerran Lavalin leijona (2022).

Hannu Mänty (s. 1964) on monialayrittäjä, joka on ollut omistajana ja sijoittajana yli kahdeksassakymmenessä yrityksessä. Tällä hetkellä hän on oman sijoitusyhtiönsä kautta mukana aktiivisesti kymmenessä eri yhtiössä.

Tomi Pyyhtiä (s. 1976) on tietokirjailija sekä sarjayrittäjä, ja hän on toiminut johtajana suomalaisissa suuryrityksissä. Pyyhtiän perustama Henrico Digital Oy kasvoi keskellä koronakriisiä yhdeksi Suomen isoimmista digialan ammattilaisten headhunter- ja freelancer-toimistoista.



