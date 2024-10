Vaalivaliokunta esittää EK:n hallituksen puheenjohtajaksi Aaro Cantellia

Raportti vihreiden investointien talousvaikutuksista: Suomella mahdollisuus bruttokansantuotteen huomattavaan kasvuun 8.10.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen bruttokansantuote olisi vuosittain 3 miljardia euroa korkeammalla tasolla, jos EK:n dataikkunaan nyt listatuista vihreistä investointihankkeista toteutuisi viidennes. Työllisyys kasvaisi vuositasolla 12 000 henkilöllä. Verotulot voisivat kasvaa kumulatiivisesti yli 16 miljardilla eurolla hankkeiden 30 vuoden elinkaaren aikana. Talousvaikutusten mittakaava kasvaa huomattavasti, jos suurempi osuus nykyisestä lähes 270 miljardin euron hankekannasta etenisi toteutukseen. Tiedot selviävät Gaian / Swecon tuottamasta analyysistä perustuen EK:n dataikkunan hankekantaan. Suomessa on EK:n ylläpitämän dataikkunan mukaan vireillä lähes 270 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita. Näistä noin 14 miljardia on jo tuotannossa; valtaosa hankkeista on vielä varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tänään julkaistussa raportissa on konsulttiyhtiö Gaian / Swecon toimesta ensimmäistä kertaa selvitetty näiden investointien vaikutuksia kansantalouteen – mikäli hankeaikomukset etenevät j