Värisilmä laajenee Uuteenkaupunkiin ja Naantaliin

Värisilmä on johtava sisustuksen pintamateriaaleihin ja maaleihin erikoistunut valtakunnallinen ketju. Väritukku Oy toimii Värisilmä-myymälöiden keskusliikkeenä, joka vastaa ketjun tuotevalikoimista, varastoinnista ja logistiikasta sekä tuotteiden markkinoinnista. Väritukun omistavat yksityiset Värisilmä-kauppiaat. Värisilmä tarjoaa tutkitusti Suomen parasta palvelua: Värisilmä on saanut ykkössijan Kaupan Liiton ”Asiakastyytyväisyys palveluihin Suomessa” -tutkimuksissa rautakauppojen alalla vuonna 2021 sekä vuosina 2018, 2019 että 2020.

PK-Puu on vuonna 1994 perustettu perheyritys, ja sen 30-vuotisen historian aikana liiketoiminta on laajentunut puutavarasta täyden palvelun rautakaupaksi ja sisustuksen pintamateriaaleihin. PK-Puulla on myymälät Vehmaalla, Taivassalossa, Uudessakaupungissa ja Naantalissa sekä tulevat Värisilmä-myymälät Uudessakaupungissa ja Naantalissa. Asiakkaan aito kohtaaminen ja asiakaspalvelu on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista.