Pikakommentti: Kauppamäärien kasvu viittaa virkistymiseen asuntomarkkinoilla – hinnat eivät vielä seuraa perässä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat syyskuussa koko maassa 1,2 % edellisestä vuodesta ja 0,6 % edellisestä kuusta. Hintojen lasku oli suurinta Turussa (-5,0 %) ja Tampereella (-4,4 %). Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,2 % vuoden takaisesta mutta nousivat prosentin edelliskuusta.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin syyskuussa 19 % enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

”Kauppamäärien kasvu on myönteinen asia, mutta ainakaan vielä se ei näy hinnoissa. Ne isot kaupungit, jotka olivat aiemmin näyttäneet vahvistuvan, ottivat nyt takapakkia. Nyt eletään aikaa, jossa hinnat menevät melkoista siksakkia kuukaudesta toiseen. On mahdollista, että myyjät ovat alkaneet tinkiä hinnoista, ja sekin on osaltaan nostanut kauppamääriä”, sanoo Holappa.