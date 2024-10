Pöytyän uuden sähköaseman rakentaminen käynnistyi

Pöytyän uuden sähköaseman rakentaminen on aloitettu elokuussa maanrakennustöillä. Pöytäsuon sähköasema valmistuu Pöytyän Uusiniitylle nykyisen voimajohdon viereen vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Rakennusprojektin aikana teillä on jonkin verran enemmän liikennettä mutta ei merkittävästi. Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty, ja metsästystä tulee välttää sähköaseman läheisyydessä”, sanoo Carunan projektipäällikkö Jari Laeslehto.

Uusi sähköasema mahdollistaa uusiutuvan energian liittämiseen sähköverkkoon. Uusiniityn alueelle rakennetaan teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto. Sähköasemaan liitetään päämuuntaja, jonka kautta aurinkovoimalan tehot siirretään sähköverkkoon.

Aurinkovoimapuiston nimellisteho on noin 43 MWp. Hankkeen luvitusprosessi on valmistunut, ja hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat. Aurinkovoimalan rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2025. Aurinkovoimala tuo Pöytyän kunnalle kiinteistöverotuloja vuosittain, kun sen tuotanto käynnistyy. Oripään Haverinsuolle on myös suunnitteilla aurinkovoimapuisto.

”Uusi sähköasema myös parantaa alueen 110 kV:n verkon käytettävyyttä, ja vika-alueet voidaan rajata pienemmiksi. Lisäksi sähköasemasuunnittelussa on otettu huomioon laajennusvarat uusille liittymille sekä Carunan oman verkon kehittäminen”, Laeslehto sanoo.

Sähköasemarakennuksessa käytetään neutraaleja sävyjä, jotka hyväksytetään kunnan rakennusvalvonnassa. Sähköasemalta ei ole näköyhteyttä lähikiinteistöihin.

Maanrakennustöiden jälkeen sähköaseman ympärille rakennetaan aita. Sen avulla alue turvataan asiattomilta liikkujilta ja mahdolliselta ilkivallalta.

Sähköasema voidaan rakentaa joko paikan päällä tai tuoda myös täysin valmiina tontille. Pöytyän hankkeessa sähköasemarakennus valmistetaan ja kalustetaan Kontiolahdella, josta valmis rakennus siirretään Pöytyälle.

Toisiokaapeleiden kytkentätyöt alkavat, kun sähköasemarakennus on valmis ja komponentit paikallaan. Kytkentätöiden jälkeen tehdään koestukset sekä kaukokäyttötestaukset. Niiden jälkeen sähköasema otetaan käyttöön eli jännitteet kytketään päälle. Lopuksi tehdään vielä vastaanotto- sekä varmennustarkastukset.

”Sähköasema on kauko-ohjattu ja -valvottu. Suurin osa laitteista antaa hälytyksen kaukokäyttöön. Jos niihin tulee vikaa, niin paikalle lähetetään päivystäjä”, Laeslehto sanoo.

Carunalla on yhteensä noin 154 sähköasemaa verkkoalueillaan.

Vuoden alussa kiristynyt sääntely on heikentänyt Carunan investointiedellytyksiä ja tämän johdosta vastaavat investoinnit voivat hidastua.