Metallurgi Atef Hamada Oulun yliopistosta kuuluu kahteen prosenttiin maailman parhaista tieteentekijöistä

Atef Hamada on ollutStanford University / Elsevier Top 2 % Scientists -listalla vuodesta 2023 lähtien. Hamadan tie huippututkijoiden listalle alkoi Egyptissä, jossa hän suoritti sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon metallurgian ja materiaalitekniikan alalla vuoteen 2000 mennessä. Kotimaansa tutkimuslaitosten resurssien rajallinen saatavuus sai hänet etsimään huippututkimuslaitoksia ulkomailta, ja hän hakeutui Oulun yliopistoon vuonna 2004. Hän aloitti väitöskirjatutkimuksen maailmanlaajuisestikin tunnustetun metalliopin professori Pentti Karjalaisen ohjauksessa. Hamada toteutti tutkimustaan SMART-tutkimuksen periaattein (spesifi, mitattava, saavutettavissa oleva, merkityksellinen ja aikaan sidottu), jotka ovat ohjanneet hänen vaikuttavaa akateemista uraansa.

Tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen Hamadan työ kehittyneiden lujien terästen parissa vei hänet uudelle tasolle. Hänen toimikautensa tutkijatohtorina Suomessa sijaitsevassa Centre for Advanced Steels Research (CASR) -keskuksessa antoi hänelle mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita alalla ja lujitti hänen asiantuntemustaan innovatiivisten materiaalienkäsittelytekniikoiden alalla entisestään.

Vuonna 2014 Hamada palasi Egyptiin Egyptin ja Japanin tiede- ja teknologiayliopistoon, jossa hän paitsi opetti tulevia metallurgien sukupolvia, myös tutustui ainutlaatuiseen akateemiseen kulttuuriin, joka laajensi hänen globaalia näkökulmaansa.

Vuodesta 2019 lähtien Hamada on kuulunut Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT, Future Manufacturing Technologies) -tutkimusryhmään, jossa hänen kehittyviin valmistustekniikoihin liittyvä tutkimuksensa on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota. Hänen työnsä lisäävän valmistuksen, laserhitsauksen ja kehittyneiden terästen parissa on saanut laajaa tunnustusta, ja hänen julkaisujaan on siteerattu runsaasti. Hamadan panos tieteelliseen tietämykseen muokkaa valmistusteknologian tulevaisuutta.

Hamada erottuu paitsi teknisellä asiantuntemuksellaan myös sitoutumisellaan kansainväliseen yhteistyöhön. Koko uransa ajan hän on työskennellyt johtavien tutkijoiden ja laitosten kanssa eri puolilta maailmaa - muun muassa Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Iranissa, Egyptissä ja Japanissa. Yhteistyö on edistänyt läpimurtoinnovaatioita kehittyneessä teräksen valmistuksessa ja avannut ovia monille uusille teknologioille, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä esimerkiksi autoteollisuudelle, ilmailu- ja avaruusteollisuudelle sekä energiateollisuudelle.

Stanfordin yliopiston ja Elsevierin maailmanlaajuinen ranking parhaista tieteentekijöistä perustuu analyysiin julkaisujen, viittausten ja muiden tutkijan vaikutusvaltaa mittaavien mittareiden määrästä. Stanfordin yliopiston asiantuntijaryhmä on koonnut luettelon tutkijoista, jotka ovat osoittaneet merkittävää vaikutusvaltaa omalla alallaan paljon siteerattujen töiden, läpimurtoinnovaatioiden ja tieteellisten keksintöjen kautta.



Atef Hamada, materiaalitekniikan tohtori, tutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden (FMT) tutkimusryhmä

Atef.HamadaSaleh@oulu.fi