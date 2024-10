Kaakkois-Suomen näkymien ennakoidaan piristyvän ensi vuonna – työvoimabarometri kertoo osaamistarpeista

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2024 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden syys- ja lokakuun aikana. Työvoimabarometri tarjoaa lyhyen aikavälin tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Työvoimabarometri julkaistiin aiemmin suppeampana nimellä Ammattibarometri.

Piristyviä talousnäkymiä ennakoidaan ensi vuodelle

Taloudellisen tilanteen epävarmuus näkyy yhä niin yritystoiminnassa kuin kuluttajien käyttäytymisessäkin. Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset ovat edelleen merkittäviä metsäteollisuuden lisäksi esimerkiksi matkailussa, palveluissa ja logistiikassa. Metsäsektorilla on nähty runsaasti sopeuttamistoimia. Konepajateollisuudessa yrityskohtaista vaihtelua on paljon. Rakennusalalla haastavat ajat jatkuvat erityisesti asuntorakentamiseen keskittyvissä yrityksissä. Matkailualaa heikentää venäläisten asiakkaiden puuttuminen, sesonkivaihtelut toimialalla sekä epävarma taloustilanne. Alueen taloutta piristävät erityisesti isot datakeskushankkeet, tulevat infrahankkeet ja uudet avaukset, kuten Lappeenrantaan muotoutuva biotekniikan keskittymä. Valtaosassa toimialoja piristyviä talousnäkymiä ennakoidaan vasta ensi vuodelle.

Työmarkkinoiden kehitysnäkymät ovat yhteneväiset elinkeinoelämän näkymien suhteen. Taloustilanteen heikkenemisen myötä työvoiman kysyntä on hiipunut, minkä myötä avointen työpaikkojen määrä on selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä on ollut kasvussa ja lomautettujen määrä on noussut. Muutosneuvottelujen määrä noussee tänä vuonna viime vuotta hieman suuremmaksi. Vuoden päähän näkymät ovat kuitenkin jo valoisammat, elinkeinoelämän piristymisen myötä myös avointen työpaikkojen määrän odotetaan lisääntyvän ja työttömien määrän kääntyvän laskuun.

Kuluvan vuoden loppupuoliskolla työvoiman kysynnän ennakoidaan olevan melko heikkoa monella toimialalla. Taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta osaavan työvoiman saatavuus on pysyvä haaste. Viimeisimpien tilastojen mukaan 46 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista Kaakkois-Suomessa oli kokenut vaikeuksia työpaikkojen täyttämisessä. Rekrytointi- ja kohtaantohaasteet ovat jatkuvia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, teknologiateollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Tulevaisuudessakin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tilanne jatkuu haastavana. Erityisosaamista vaativien asiantuntijatehtävien täyttäminen teollisuudessa ja teknillisillä aloilla on ollut jo pitkään hankalaa. Ylitarjontaa on erityisesti myyjistä, talonrakentajista sekä yleissihteereistä.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat.

Työvoimabarometri tarjoaa ajankohtaista tietoa alueiden työvoima- ja osaamistarpeista eri toimijoille

Työvoimabarometrin keskeisenä tiedonlähteenä ovat olleet alueellisten asiantuntijoiden näkemykset lähitulevaisuuden kehityksestä ja työvoimatarpeista. Tietoa on koottu tilastojen lisäksi alueellisissa asiantuntijatilaisuuksissa, joihin on osallistunut oppilaitosten, TE-toimiston, alueen kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjien edustajia ELY-keskuksen asiantuntijoiden lisäksi. Kaakkois-Suomessa tarkasteltuja toimialoja olivat rakennettu ympäristö, teknologiateollisuus, sote-ala sekä liikenne ja logistiikka.

Kaakkois-Suomessa on lähiaikoina pulaa monista sote-alan ammateista. Lisäksi pulaa on muun muassa nosturinkuljettajista, moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista, erikoisajoneuvojen ja taksien kuljettajista, teollisuuden huolto- ja korjaushenkilöstöstä sekä sähkö- ja automaatio-osaajista. Tulevina vuosina tarvitaan myös infra-alan ammattilaisia. ICT-alan työvoimapula kohdistuu osaaviin pitkän linjan ammattilaisiin.





Työvoimabarometrin tuloksiin voi tutustua osoitteessa: www.tyovoimabarometri.fi