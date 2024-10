Lapilla valoisat kasvunäkymät

Muuttunut geopoliittinen tilanne avaa uusia mahdollisuuksia ja Lapissa on hyvät eväät suotuisaan aluekehitykseen. Suomen Nato-jäsenyyden myötä on alueella pohdittu jäsenyyden vaikutuksia ja erityisesti mahdollisuuksia aluekehitykseen. Tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Lapissa Natoon liittyminen tuo toimintaympäristöön erilaista aktiivista toimintaa, joka näkyy myös konkreettisina tekoina, muun muassa panostuksina valtateiden infraan ja rakentamiseen. Saavutettavuus on elintärkeä Lapin elinkeinoelämälle sillä hyvät yhteydet ja toimiva infrastruktuuri tukevat alueen matkailua, metsä- ja metalliteollisuutta sekä kaivostoimintaa.

Matkailu lisää rakentamista ja työmahdollisuuksia

Matkailun kasvu näkyy Lapissa laajasti luoden työmahdollisuuksia myös harvaan asutulle maaseudulle. Lapin näkymät ovat kokonaisuutena valoisat ja kansainvälinen matkailu on erityisen vahvaa. Lisäksi ympärivuotisuuden kehittäminen sekä investoinnit ovat avainasemassa matkailun kasvun ja kestävyyden varmistamisessa. Matkailurakentaminen on ollut vahvassa kasvussa ja isoja investointikokonaisuuksia on rakennettu erityisesti matkailukeskuksiin ja niiden lähettyville.

Tavoitteena hiilineutraali Lappi 2035

Teollisuuden investointipotentiaali näkyy useissa vihreään siirtymään liittyvissä hankkeissa, joita on tällä hetkellä lupa- ja YVA-menettelyissä. Keskiössä ovat erityisesti huoltovarmuus, varautuminen, turvallisuus ja toimitusvarmuus. Lapin maatiloilla uusiutuvan energian käyttö kiinnostaa ja yrittäjät ovat aiempaa valmiimpia investoimaan muun muassa biokaasulaitoksiin.

Lappi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Lapin ELY-keskus ja Lapin liitto ovat yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä Ilmasto- ja energiastrategiaa.

Tänään julkaistiin myös Työvoimabarometri

Samanaikaisesti tänään on julkaistu myös syksyn 2024 Työvoimabarometri. Lapissa tarkasteltuja toimialoja olivat liikenne ja logistiikka, rakennettu ympäristö, sosiaali-, terveys ja hyvinvointiala sekä teknologiateollisuus ja –palvelut.

