Ostopalveluita otetaan vaiheittain käyttöön ikäihmisten kotihoidossa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue täydentää ikäihmisten kotihoidossa omia palveluitaan ostopalveluilla. Muutos ei vaikuta palveluihin ja maksuihin, ainoastaan palveluntuottaja vaihtuu osalla asiakkaista.

Päätös hankinnan käynnistämisestä on tehty aluehallituksessa huhtikuussa. Syyskuussa hallitus hyväksyi palveluntuottajien tarjoukset eri alueille. Ensimmäisenä muutos näkyy kotihoidon asiakkaille Forssan seudulla marraskuun alussa. Oma Häme on ollut jo yhteydessä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joita muutos koskee ensimmäisessä vaiheessa. Ostopalveluita on tarkoitus lisätä myös Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla loppuvuoden 2024 aikana.

– Kotihoidon palveluiden riittävyys turvataan parhaiten monituottajamallilla, jolloin oman palvelutuotannon rinnalla kotihoidossa vahvistetaan ostopalveluita. Ostopalveluilla vähennetään henkilöstöön kohdistuvaa työpainetta ja varmistetaan palvelujen saatavuus. Samalla ostopalveluiden käyttö auttaa hillitsemään kustannusten kasvua, erityisesti vähentämällä ylityö- ja vuokratyövoiman tarvetta, sanoo kotihoidon tulosaluejohtaja Anne Hintsala.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on omissa palveluissa noin 2000 säännöllisen kotihoidon asiakasta, jonka lisäksi ostopalveluiden ja palveluseteleiden piirissä on jo noin 500 asiakasta. Tavoitteena on, että ostopalveluiden osuus olisi vuoden 2025 päätteeksi noin 30 % koko asiakasmäärästä (2500 asiakasta), eli nyt voimaan tuleva muutos koskisi ensi vuonna noin 200 asiakasta.

Oma Häme hankkii ostopalveluita vain tarpeen mukaan. Hankinnassa Kanta-Häme jaettiin useisiin maantieteellisiin alueisiin, joihin palveluntuottajat jättivät tarjouksiaan. Hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimukset ostopalveluista.

Asiakkaisiin ollaan suoraan yhteydessä, jos heidän palveluntuottajansa vaihtuu. Palvelujen sisältö ja asiakasmaksut eivät muutu, vaikka kotiin tuleva työntekijä saattaa vaihtua. Ostopalveluina tuotetaan lähihoitajan, sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan tarjoamia palveluja. Asiakkaiden hoito jatkuu suunnitellusti, ja siirtymävaihe pyritään toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti.

Ostopalveluita kokeiltiin kesän aikana jo Riihimäen ja Janakkalan alueilla täydentämään kotihoidon palveluita.