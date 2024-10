Raija Kontion 31-vuotista HUS-uraa juhlistettiin muotokuvalla

Nykyistä Keusoten hyvinvointialuejohtajaa ja entistä HUSin Medisiinisten palveluiden tulosaluejohtajaa, terveystieteiden tohtori Raija Kontiota juhlistettiin Helsingin yliopiston Haartman-instituutissa 24.10. Kiitoksena pitkästä ja ansiokkaasta urasta HUSissa Raijalle luovutettiin hänen muotokuvansa.

HUS psykiatrian johtava ylihoitaja Päivi Soininen korosti Raija Kontion roolia potilaiden osallisuuden lisäämisessä. Kellokosken johtoryhmässä on ollut mukana kokemusasiantuntija vuodesta 2015 alkaen, ensimmäisenä Suomessa.

Kellokoski oli esillä myös hallinnollisen ylilääkärin Eila Sailaksen ja psykiatrian linjajohtajan Risto Vatajan puheenvuoroissa.

”Raijalla on kaikki avaimet taskuissa ja langat käsissä. Jämptiys kuvaa hänen toimintatapaansa hyvin. Henkilöstöjohtajana hänellä on erinomaisen rauhoittava vaikutus ja ihmisten kohtelu aina arvokasta", he tiivistivät.