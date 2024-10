HJK:n yleisökeskiarvo ja kausikorttimyynti rikkoivat ennätyksiä

HJK lähti kausikorttimyynnin ja yleisökeskiarvon osalta kovin tavoittein kauteen 2024. Tavoitteena oli myydä 3000 kausikorttia ja nostaa yleisökeskiarvo yli 6000 katsojaan per ottelu. Toinen tavoitteista täyttyi, kun Veikkausliigassa lopullinen yleisökeskiarvo oli 6363. Lukema on HJK:n seurahistorian korkein sinä aikana, kun on pelattu Töölön jalkapallostadionilla, joka nykyään Bolt Arenana tunnetaan.

Kasvu on ollut suorastaan huimaa, kun tuloksia verrataan kahden vuoden takaisiin. Toki huomionarvoista on se, että kaudella 2022 koronavirus oli vasta hiljalleen selätetty. Kaudella 2022 HJK:n yleisökeskiarvo oli 4002 katsojaa, joten kasvua on kahdessa vuodessa tapahtunut peräti 2361 katsojaa eli 59 prosenttia.

HJK:n Veikkausliigan runkosarjan yleisökeskiarvo oli 6249 ja Mestaruussarjan 6774. Helsingin paikallispeli Gnistania vastaan myi keväällä loppuun, tosin Yläkatsomo ei vielä tuolloin ollut käytössä, joten yleisömäärä oli 8064. Kauden korkein yleisömäärä nähtiin Ilvestä vastaan Mestaruussarjassa, jolloin lehtereille saapui 8835 katsojaa. Se oli myös koko Veikkausliigan kauden suurin yleisömäärä.

Lisäksi komeita yleisömääriä nähtiin keväällä VPS:ää (7445) ja Ilvestä vastaan (7304). Veikkausliigan kotipelien osalta mediaani oli 6118 katsojaa. Yksittäisenä huomiona nostettakoon esiin, ettei yhdessäkään Klubin Veikkausliigan kotiottelussa ollut alle 5000 katsojaa, ja peräti kahdeksassa ottelussa yleisömäärä oli yli 6000.

HJK pelasi kesällä Boltilla kolme eurokarsintaottelua. Niiden yleisökeskiarvo oli 5398 katsojaa, eli keskiarvo jäi pienemmäksi kuin Veikkausliiga-pelien. Kun lasketaan Veikkausliigan ja eurokarsintojen kotipelit yhteen, kaikkien pelien yleisökeskiarvo oli 6191 katsojaa per ottelu.

Myös HJK:n Kansallisen Liigan yleisömäärät kasvoivat kiitettävästi. Kauden keskiarvo oli 835 katsojaa, kun kaudella 2023 Kansallisen Liigan peleissä kävi keskimäärin 534 katsojaa. Nousua edelliskaudesta 56 prosenttia.

Lisäksi HJK rikkoi Kansallisen Liigan kaikkien aikojen yleisöennätyksen ottelussa KuPS:a vastaan varmistaen samalla Suomen mestaruuden. Uudeksi ennätykseksi kirjattiin 2535 katsojaa.

Yleisökeskiarvot Veikkausliigassa

Kausi 2024: 6363

Kausi 2023: 5631

Kausi 2022: 4002

Kausi 2021: 1530 (korona)

Kausi 2020: 2117 (korona)

Kausi 2019: 5007

Kausi 2018: 3779

Kausi 2017: 4779

Kausi 2016: 5101

Kausi 2015: 5281

Kausikorttimyynti tasaisessa kasvussa

Kausikorttimyynnissä jäätiin hieman kovasta tavoitteesta (3000 myytyä), ja lopullinen lukema oli 2768. Kasvua vuoden takaiseen tuli peräti 258 kausikortin verran eli määrä kasvoi noin 10 prosentilla.

Taloudellisesti kausikorttimyynti oli yksi seurahistorian parhaimmista, ja 2768 myytyä kausikorttia on lukemana nykyisen kausikorttien laskentatavan mukaisesti uusi ennätys HJK:n historiassa. Joinain vuosina kausikorttilukemaan on sisällytetty esimerkiksi omien junioreiden kausikortit. Lisäksi kausikortteja on aikanaan voinut saada myös tekemällä Urheilulehden tilauksen tai ostamalla uuden Fordin.

Tänä päivänä HJK ei sisällytä kausikorttilukemaan omia junioreita, joilla on ilmainen sisäänpääsy otteluihin. Eikä kausikortteja ole ollut mahdollista saada minkään kumppanin tuotteen kylkiäisenä.

Vuonna 2022 kausikortteja myytiin noin 1 600, joten HJK on kasvattanut kausikorttimyyntiään tasaisesti kolmen vuoden ajan peräti 73 prosenttia.

Kausikorttimyynti

Kausi 2024: 2768

Kausi 2023: 2510

Kausi 2022: 1600