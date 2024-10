Taloyhtiön toiminnantarkastajan palkkio yleensä 100 – 200 euroa

Opas taloyhtiöille vaikeutuviin sääolosuhteisiin ja sään ääri-ilmiöihin varautumiseksi 7.10.2024 09:01:00 EEST | Tiedote

Kiinteistöliitto julkaisi tänään oppaan vaikeutuviin sääolosuhteisiin ja sään ääri-ilmiöihin varautumiseksi taloyhtiöissä. Oppaan tarkoitus on helpottaa varautumista ilmastonmuutoksesta johtuviin sääilmiöihin ja muutoksiin toimintaympäristössä. Opas on suunnattu ennen muuta taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja osakkaille. Kuitenkin sen sisältöihin tutustuminen on hyödyllistä kaikille kiinteistönomistajille, jotka pohtivat, millaisia kysymyksiä ilmastonmuutoksen myötä on ratkottava.