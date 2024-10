Uusi tietopaketti lääkäreille: Näin voit tukea sairastuneen työttömän työkykyä

Olemme koonneet perusterveydenhuollon lääkäreille tietopaketin, jossa kerrotaan, miten lääkäri voi arvioida sairastuneen työttömän työkykyä eri tilanteissa ja millaisia todistuksia ja lausuntoja työtön tarvitsee tukia varten.

Työttömän työkykyä arvioidaan yleensä suhteessa siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi. Työtön työhakija on saattanut olla pitkään poissa työelämästä, tai hän on voinut tulla työmarkkinoille ensimmäistä kertaa. Hänellä ei ehkä ole ammatillista koulutusta, tai hän on saattanut muuttaa Suomeen ulkomailta.

Oikeus sairauspäivärahaan kannattaa selvittää

Kun työtön sairastuu ja sairaus estää työn tekemisen, on sairauspäiväraha usein oikea Kelan etuus. Työttömän oikeus sairauspäivärahaan kannattaa selvittää, koska oikean etuuden avulla voi olla mahdollista tukea työkykyä paremmin ja oikeaan aikaan. Sairauspäiväraha ei myöskään kuluta työttömyystukea.

Työkykyä voi tukea esimerkiksi kuntoutustarpeen selvittämisellä ja kuntoutuksella. Erityisesti sairauden pitkittyessä voi tulla ajankohtaiseksi ohjata työtön työnhakija kuntoutukseen. Tietopaketissa esitellään Kelan kuntoutuspalvelut ja kerrotaan, milloin kuntoutusvastuu voi siirtyä terveydenhuollolta Kelalle.

Olemme keränneet tietopakettiin myös tietoa kumppaneillemme tarjoamistamme palveluista. Koosteesta löytyvät esimerkiksi Kelan esitteet ja infolehtiset, tietoa Kelan järjestämistä koulutuksista ja seminaareista sekä palvelunumerot ja muut yhteystiedot kumppaneille.

Lääkäreille kootun tietopaketin lisäksi Kela koosti myös työttömälle työnhakijalle tärppilistan, miten toimia, jos sairastuu työttömyysajalla.

