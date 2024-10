”RELEX on todiste suomalaisten kyvystä maailmanvalloituksiin” – Vuoden Ohjelmistoyrittäjä -palkinto yksisarvisen perustajatiimille

Lehdistötiedote 31.10.2024

RELEX Solutions lähti liikkeelle kohta 20 vuotta sitten, edelläkävijänä alusta alkaen. Kukaan ei vielä 2005 tarjonnut sellaista ratkaisua toimitusketjujen optimointiin, kuin minkä kolme Teknillisen korkeakoulun logistiikan tutkijaa Johanna Småros, Michael Falck ja Mikko Kärkkäinen onnistuivat kehittämään.

”Teknologinen etumatka on ollut koko ajan ytimessä. SaaS (Software as a Service) oli aivan uutta, kun RELEX aloitti. Olimme myös todella nopeasti liikkeellä muistinvaraisen teknologian kanssa, kun muistin hinta oli pudonnut nopeasti. Pystyimme siksi tarjoamaan sellaista laskentatehoa, jota kukaan muu ei pystynyt silloin tarjoamaan. Valttimme on siis ollut edistynein teknologia oikeaan aikaan”, kuvailee Johanna Småros. Innovointi on edelleen yksi menestyksen kulmakivistä, lisää toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen: ”Käytämme 25 prosenttia liikevaihdosta tutkimukseen ja kehittämiseen, eli innovaatioon panostetaan vahvasti.”

Nyt RELEXin perustaja- ja johtokolmikko saa työstään ohjelmistoalan arvostetuimman tunnustuksen: Vuoden Ohjelmistoyrittäjä -palkinnon. Perusteina ovat vahva kannattava kasvu, innovatiiviset ratkaisut sekä vastuullinen liiketoiminta. Palkinnosta päättävän ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n hallitus näkee RELEXillä valtavat mahdollisuudet.

”RELEX on jo nyt miljardien arvoiseksi kasvanut yksisarvinen ja 50 prosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla suunta on vain vauhdilla yhä ylöspäin. RELEX on riemastuttava menestystarina: Suomalainen startup nousee itse kehittämillään teknologiaratkaisuilla koko maailman ykköseksi toimitusketjujen optimoinnissa. RELEX on onnistunut yhdistämään teknologiaosaamisen ja globaalin markkinan tarpeet, sen asiakkaina ovat jo suuret kauppaketjut ja valmistajat. Kasvupotentiaali on edelleen aivan valtava. RELEX on todiste suomalaisten kyvystä maailmanvalloituksiin”, luonnehtii Software Finlandin hallituksen puheenjohtaja Taija Engman.

Michael Falck on rakentanut RELEXin kansainvälistä kasvua mm. Pohjois-Amerikassa.

”Teknologia ei toimita itse itseään asiakkaille, vaan sen tekevät jo yli 2000 työntekijäämme. Meillä on ihmisiä, jotka lähtivät mukaan pieneen startupiin, mutta ovat jo verrattomia toimialakonkareita. Esimerkiksi Marko Nikulan ehdotus omasta tietokannasta oli alkuvaiheessamme aivan keskeinen. Vaihtuvuutemme on ollut alhainen: palkat ovat kunnossa ja kulttuurissamme ihmiset saavat vaikuttaa ja ymmärtävät, miksi päätöksiä tehdään. Meille on ollut helppo tulla mistä tahansa maailmasta, koska firman kieli on aina ollut englanti – Suomen toiminnoissamme on noin 40 % ihmisiä muualta”, toteaa Falck.

Ei vain nopeaa kasvua, vaan vastuullista kasvua

Kolmas perustajista, Johanna Småros vastaa RELEXille erityisen tärkeästä vastuullisuudesta.

”Teknologiamme auttavat vähentämään ruokahävikkiä, optimoimaan varastoja ja siten vähentämään ylikulutusta. Rakennamme siis paitsi kannattavia myös ympäristö- ja ilmastoystävällisiä toimitusketjuja. Koko toimintamme on tiukasti sidottu kestävään kehitykseen ja ympäristövastuullisuuteen”, painottaa Småros perustaa RELEXin toiminnalle ja kehittämiselle.

Software Finlandin toimitusjohtaja Rasmus Roiha pitää RELEXin vastuullisuutta korkeassa arvossa. Roiha mainitsee myös RELEX Foundation -säätiön, jonka Småros, Falck, Kärkkäinen ja Nikula perustivat vuonna 2023.

”Itse liiketoiminnan vastuullisuuden lisäksi perustajakolmikko on esimerkillisesti sitoutunut yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen RELEX Foundation -säätiön kautta. Säätiö tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa ja yhteiskunnallisen epätasa-arvon vähentämistä. Tämä yhdistelmä liiketoiminnallista ja yhteiskunnallista vastuullisuutta nostaa RELEXin ja sen perustajat arvostuksessamme todella korkealle”, kiittää Roiha.

Lisätietoja:

Essi Savolainen, RELEX Solutions, viestintäpäällikkö, 045 250 1221, essi.savolainen@relexsolutions.com

Taija Engman, Software Finland ry, hallituksen pj, 050 372 5142, taija@goodsign.fi

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi