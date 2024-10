”Olemme ihmisen ja asiakkaan asialla” – Vuoden Digipalvelu -palkinnon saavat Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut

Lehdistötiedote 31.10.2024

Vuoden Digipalvelu -palkinnon myöntävä ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry on määrittänyt palkinnon tärkeimmäksi perusteeksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Järjestyksessä kuudes Vuoden Digipalvelu -voittaja koskettaakin jokaista kansalaista. Verohallinto ja sen digitaaliset kansalaispalvelut ovat helpottaneet suomalaisten elämää niin merkittävällä tavalla, että muista hyvistä ehdotuksista ei ollut niille vastusta. Tähän arvioon päätyi Vuoden Digipalvelu -palkinnon arvovaltainen tuomaristo puheenjohtajansa Perttu Tolvasen johdolla.

”Veroista saattaa kansalaisilla ja yrityksillä olla kaikenlaista valitettavaa, mutta Verohallinnon palveluja on kyllä pakko kiittää ja kumartaa. Voittoon oikeuttivat etenkin veropalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ja miten ne ovat parantaneet kansalaisten elämänlaatua. Palvelujen hyvä toimivuus lisää luottamusta viranomaispalveluita kohtaan ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa, eikä asioiden monimutkaisuus pääse haittaamaan hyvää käyttäjäkokemusta”, kehuu Tolvanen.

Verohallinnon puolesta palkintoa oli vastaanottamassa OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva. Verottajan näkökulmasta tunnustus tuli pitkäaikaisesta työstä, jossa vanhakantainen byrokratialähtöisyys on jätetty kauas taakse. Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut ovat valtava palvelukokonaisuus, sisältäen mm. OmaVeron, Vero.fi-sivuston, Tulorekisterin, Positiivisen luottotietorekisterin, Chattibotti Virtasen ja Palkka.fi-palvelun.

”Olemme ihmisen ja asiakkaan asialla. Idea on ollut jo pitkään, että tehdään asiakkaalle digistä helppoa. Vuonna 1997 lähdimme digitalisoimaan paperimuotoisia veroilmoituksia yrittäjille ja 1998 perustettiin Vero.fi. Asiakkaiden tarpeet ovat johtotähtemme eli resursseja on kohdennettu siten, että niistä on ihmisille mahdollisimman paljon hyötyä. Olemme lähteneet siitä, että digitalisaation on oltava ihmislähtöistä. On upeaa, että siitä nyt näin hienosti palkittiin”, kiittää tyytyväinen Jarva.

Uudenlainen ote puree: ”Pilkettä silmässä”

Jarva kertoo, miten Verohallinto pyrkii jatkuvasti löytämään uusia mahdollisuuksia parantaa asiakastyytyväisyyttä. Erittäin konkreettinen uusi muutos onkin taas tulossa – verokortit astuvat ensi vuonna voimaan heti vuoden alusta.

”Monille ihmisille on aiemmin ollut hankalaa arvioida tulorajaa, kun verokortit tulivat aiemmin voimaan vasta helmikuun alussa. Koska hahmotimme, että tämä on ihmisille ongelma, niin halusimme ongelman ratkaista, ja niinpä verokortti kattaa jatkossa koko 12 kuukauden jakson – vältytään turhalta säädöltä veroprosentin ja tulojen seurannan kanssa. Tämä muutos kuvastaa hyvin Verohallinnon asiakaslähtöistä strategiaa – emme tyydy pyörittämään systeemiä, vaan palvelemme kansalaisia järjestelmiä parantamalla”, paaluttaa Jarva Verohallinnon työtä.

Software Finlandin toimitusjohtaja Rasmus Roiha nostaa esiin tuomaristonkin kehuman, virkakoneistolle poikkeuksellisen lisäarvon Verohallinnon toiminnassa.

”Veroista kerrotaan mahtavalla tavalla pilkettä silmäkulmassa. Asioista viestitään etenkin somessa riemastuttavan epäbyrokraattisesti ja avoimesti. Viestintä ylipäänsä on proaktiivista ja todellakin asiakkaan huomioonottavaa, huumorintajua myöten. Kun tähän lisätään vielä ennakkoluulottomuus kokeiluissa esimerkiksi tekoälyn saralla, niin ei voi kuin nostaa hattua”, kehuu Roiha.

Tuomaristo kokonaisuudessaan

Perttu Tolvanen, Perustaja, North Patrol, Päätuomari

Jyri Forsström, Kaupallinen johtaja, CSIT

Sonja Hyrynsalmi, Nuorempi tutkija, LUT

Tanja Iikkanen, Päällikkö, Yle Areena, YLE

Tarja Jernström, Suomen Microsoftin kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja, Microsoft

Taina Lepistö, Senior Cloud Architect, Loihde Advance

Karoliina Partanen, Johtaja, AI Finland -verkosto, Teknologiateollisuus,

Riitta Raesmaa, Partner, Kamoon Digital

Toni Ranta, Ecosystem Leader, IBM

Sampsa Siitonen, Toimitusjohtaja, Marvel Consulting.

Vuoden Digipalvelun aiemmat voittajat:

Yle Areena, Tanja Iikkanen, 2023

Cloudpermit/Lupapiste, Jan Pawli, 2022

We Encourage, Anna Juusela, 2021

Yousician, Christian Thür, 2020

Ukko.fi, Ukko Kumpulainen, 2019

Lisätiedot:

Joonas Jarva, OmaVeron tuoteomistaja, Verohallinto, 029 512 7487, joonas.jarva@vero.fi

Perttu Tolvanen, North Patrol Oy, Co-founder, 050 368 5199, perttu.tolvanen@northpatrol.com

Rasmus Roiha, Software Finland ry, Toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi