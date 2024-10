Ex-ympäristöministerit Krista Mikkonen ja Maria Ohisalo kritisoivat seuraajaansa: "Olisin priorisoinut luonnon broilerinviennin edelle"

YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen osapuolet kokoontuvat Kolumbian Caliin 21.10.-1.11.2024. COP16-kokouksen keskeisenä tavoitteena on sopia maailmanlaajuisten luontotavoitteiden toimeenpanosta ja seurannasta.

Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, mutta häntä ei ole vielä näkynyt itse kokouksessa, vaikka korkean tason ministeriosuus päättyi eilen. Ministerin poissaollessa Suomen puheenvuoron on ilmeisesti pitänyt virkakunnan edustaja.

Ministeri Mykkänen on sen sijaan osallistunut tasavallan presidentti Stubbin Kiinan vierailulle, jonka yhdeksi tulokseksi on mediassa nostettu vientisopimus siipikarjanlihalle. Mikkonen ja Ohisalo toteavat, että vaikka tasavallan presidentin vierailu Kiinaan on tärkeä, olisi ympäristöministeriltä odottanut toisenlaisia valintoja.

– Suomi meni YK:n luontokokoukseen tyhjin käsin eikä ympäristöministeri pitänyt siellä puheenvuoroa, kun priorisoi vientimatkan. Tämä kertoo hallituksen arvovalinnasta: kauppasuhteet Kiinaan ovat tärkeämpää kuin YK:n biodiversiteettikokous, jossa etsitään keinoja luontokadon pysäyttämiselle. Mediatietojen mukaan Kiinassa saatiin kaupaksi kanan siipiä ja jalkoja. Epäselväksi sen sijaan jää, kuka huolehtii luonnon tilan parantamisesta, kun asiasta vastaava ministeri ei pidä sitä tärkeänä, Mikkonen kommentoi ihmetellen Mykkäsen toimintaa.

– Edellisessä luontokokouksessa Montrealissa teimme historiaa, kun päätimme yhdessä kaikkien valtioiden kesken pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Olin itse tuolloin ministerinä mukana, enkä keksi, mikä vientimatka olisi saanut minut priorisoimaan toisin, Ohisalo toteaa.