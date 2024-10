Vastuullisuusteko -tunnustus GoByBikelle

Vuoden 2024 Vastuullisuusteko-tunnustuksen sai espoolainen, vuonna 2020 perustettu GoByBike. Yritys on muutamassa vuodessa kasvanut Suomen suurimmaksi pyöräedun palveluntarjoajaksi.

“Valintaa tehdessä arvioimme yritysten vastuullisuusajattelun kokonaisvaltaisuutta. GoByBike on integroinut vastuullisuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaansa, vaikuttaen positiivisesti yhteiskunnan hyvinvointiin sekä ympäristöön”, kertoo Nordean Community & Employee Engagement Manager Marko Nieminen.

GoByBiken missio “rakentaa Suomesta ekologisempi ja terveellisemmin liikkuva yhteiskunta yksi pyörä kerrallaan” teki vaikutuksen valinnan tehneeseen tuomaristoon. Suomalaisten työikäisten suurin terveysriski on liikkumattomuus, mikä aiheuttaa myös työnantajalle suuren kustannuksen. Pyöräetu on Suomen nopeimmin kasvava luontoisetu ja tehokas tapa saada henkilöstö liikkumaan. Etu on käytössä jo yli 300 000 suomalaisella työntekijällä.

Yritysvalinnan tehneeseen tuomaristoon kuuluivat Niemisen lisäksi Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki ja Nordean Country Sustainability Lead Janne Fält. Esivalinnat tuomaristolle toimittivat Katriina Anttila (Good Ventures), Simo Kajaste (hasan & partners), bisnesenkeli Lennu Keinänen, hallitusammattilainen Merja Rahkola ja valmentaja Unna Lehtipuu. Esivalinta tehtiin 60 yrityksen joukosta.

Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan joka vuosi

Kasvu Open ja Nordea jakavat vastuullisuusteko-tunnustuksen vuosittain kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä. Tunnustus on tapa osoittaa arvostusta yritykselle, jonka liiketoiminnassa vastuullisuusajattelulla on merkittävä rooli. Tunnustuksella halutaan osoittaa, että vastuullinen liiketoiminta on merkittävä kasvun ajuri.

Vastuullisuusteko-tunnustus on jaettu vuodesta 2021 alkaen.

