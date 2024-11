Uudenlainen jääkiekkokirja kertoo Suomi-kiekkoilun huiman kehitystarinan

Suomi on jääkiekon suurmaa, ja tänä päivänä satojen suomalaisten unelma ammattilaiskiekkoilusta on totta. Mutta ammattimaisen jääkiekkoilun historia on meillä yllättävän nuori – se alkoi vasta noin 30 vuotta sitten.

Harri Pirisen tietokirja Amatööreistä ammattilaisiksi kertoo suomalaisen jääkiekkoilun huiman kehitystarinan Leijonien ensiaskeleista Oslon olympialaisissa 1952 aina Suomen ensimmäiseen olympiakultaan 2022. Samalla kuvataan lajin siirtyminen järvien jäiltä huippumodernille Nokia-areenalle.

Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa tänään maanantaina 4.11.

70 vuoteen suomalaista jääkiekkoa on mahtunut valtava määrä käänteitä: pelaajavärväyksen synty, SM-liigan perustaminen, verotus- ja vakuutushaasteet, sosiaaliturvan kehitys ja palkkojen rahastoinnit, Leijonien loputtomalta tuntunut mitalijahti, ensimmäisten suomalaispelaajien lähtö Pohjois-Amerikkaan, MM-kotikisojen karvaat pettymykset ja kultamitalien riemut.

Millaisia haasteita ja unelmia suomalainen huippujääkiekkoilija on kohdannut eri aikakausina? Miten pelaajien asema on muuttunut 1950-luvulta tähän päivään, ja mitä polkua pitkin juniorit tähtäävät lajin kirkkaimpaan kärkeen? Entä mitä tapahtuu ammattiuran jälkeen, kun hokkarit ripustetaan naulaan?

Amatööreistä ammattilaisiksi pohjautuu tutkimustietoon ja suomalaisten kiekkoilijoiden kokemuksiin eri aikakausilta. Teos tarjoaa elämyksiä ja oivalluksia kaikille jääkiekon ystäville, niin lajin konkareille kuin penkkiurheilijoillekin.

Harri Pirinen (s. 1977) on urheilutoimittaja, joka on seurannut jääkiekkoa koko elämänsä. Hän on työskennellyt muun muassa Veikkaajassa, Urheilusanomissa ja Ilta-Sanomissa.

Tällaista jääkiekkokirjaa ei ole Suomessa ennen julkaistu!

