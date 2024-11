Finnair ja DNA laajentavat yhteistyötään — vastuullinen elinkaaripalvelu koskee tuhansia mobiilipäätelaitteita

Finnairin ja DNA:n yhteistyö laajenee kattamaan DNA:n Palvelulaitteen (Device as a Service, DaaS) eli päätelaitteita koskevat elinkaaripalvelut. Yhteistyö koskee tuhansia mobiilipäätelaitteita. DNA:n tarjoamat elinkaaripalvelut varmistavat, että laitteet toimivat moitteettomasti ja ne tyhjennetään käyttöajan jälkeen tietoturvallisesti. Uusien laitteiden toimitukset ja huoltopalvelut kattavat Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan ja Viron, minkä ansiosta Finnairin henkilöstö saa laitetuen myös ulkomailla.

Finnair on jo aiemmin siirtänyt viestintä- ja verkkoratkaisunsa DNA:lle. DNA toimittaa Finnairille globaalit viestintäratkaisut sekä uuden sukupolven verkkoratkaisut. DNA Palvelulaite täydentää Finnairille tarjottavaa kattavaa kokonaispalvelua entisestään. Yhtiön henkilöstö liikkuu paljon, ja toimivat mobiililaitteet ovat avainasemassa Finnairin asiakkaiden palvelemisessa. DNA:n tarjoamat päätelaitteiden toimitukset ja huoltopalvelut kattavat Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan ja Viron.

DNA Palvelulaite (DaaS) on mobiililaitteiden hankintamalli, joka tarjoaa vaihtoehdon kertamaksulaitteille ja maksuaikasopimuslaitteille. Palvelulaitemallissa asiakas saa yhdellä kuukausimaksulla käyttöönsä haluamansa mobiililaitteet elinkaaripalveluineen, kuten esimerkiksi huoltopalvelut vaihto- tai lainalaitteella, laajennetun takuun, lasiturvan sekä laitteiden rekisteröinnin sopimuskauden ajaksi.

Sopimuskauden päättyessä asiakas voi joko palauttaa tai lunastaa laitteen. Palautuksen yhteydessä varmistetaan myös laitteen tietoturvallinen tyhjennys. DNA:n asiakkaat voivat valita itselleen joko vakioidun tai modulaarisen palvelulaitemallin. Vakioidussa palvelulaitemallissa olemme valmiiksi valikoineet asiakkaille suosituimmat elinkaaripalvelut laitteen yhteyteen, ja se sisältää tietyt kaikille samat palvelut. Modulaarinen palvelulaitemalli on puolestaan räätälöitävissä kunkin asiakkaan tarpeisiin. Tällöin asiakas voi jättää joitakin komponentteja pois, ja keskittyä itselleen olennaisimpiin palveluihin ilman, että asiakkaalle ylimääräisistä palveluista koituu kustannuksia.

“DNA:n modulaarinen palvelulaitemalli mahdollisti sen, että pystyimme valitsemaan tarpeisiimme parhaiten sopivat mobiililaitepalvelut. Suunnittelimme yhdessä DNA:n kanssa juuri meidän organisaatiollemme sopivan palvelumallin. Kustannuksia on helppo hallita, koska ne ovat ennakoitavissa ja läpinäkyviä koko sopimuskauden ajan, ja laitteet tyhjennetään tietoturvallisesti ja kierrätetään asianmukaisesti sopimuskauden lopuksi. Lisäksi Finnairin henkilöstö pääsee tarkastelemaan hankkimiamme palveluja DNA Business -sovelluksen avulla. Päätelaitteiden hankkiminen palveluna on vastuullinen valinta, sillä tällöin laitteen koko elinkaari tulee huomioiduksi", sanoo Finnairissa yhteisistä alustoista vastaava johtaja Tiina Flytström.

”Olemme kehittäneet palvelujamme vastaamaan asiakkaidemme liiketoimintatarpeisiin kotimaassa, Pohjoismaissa ja globaalisti, ja iloitsemme Finnairin kanssa viime vuonna aloittamamme yhteistyön laajentumisesta myös mobiililaitteiden elinkaaripalveluihin. Näin voimme rakentaa Finnairille laajan palvelukokonaisuuden, joka vastaa heidän liiketoimintatarpeisiinsa ja palvelee heitä myös tulevaisuudessa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on yksi maailman vanhimmista yhä operoivista lentoyhtiöistä ja täyttää 100 vuotta vuonna 2023. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 12 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.