Uusi hybridityön toimisto aukeaa Helsingin keskustan historialliseen maamerkkiin

Viime vuosina etätyö on juurtunut osaksi työelämää, ja perinteinen toimisto on monilla yrityksillä jäänyt vajaakäyttöiseksi. Monet kokevat olevansa tehokkaampia kotona, mikä asettaa organisaatioille haasteen. Pienemmät toimitilat eivät yksin riitä ratkaisuksi, sillä yrityksillä on kasvava tarve panostaa sosiaalisiin kontakteihin osana organisaatiokulttuuria. Valtaosa yrityksistä painii saman ongelman edessä: millä keinoin houkutella työntekijöitä takaisin toimistolle osaksi työyhteisöä? Tämä jakaa mielipiteitä.

“Hybridityön toimiston suunnittelussa lähdemme siitä oletuksesta, että hybridityö on tullut jäädäkseen, eikä paluuta täysin vanhaan ole nähtävillä. Uskomme kuitenkin sosiaalisten kontaktien merkitykseen niin yksilön kuin organisaation menestyksen näkökulmasta. Näkemyksemme mukaan nykytarpeet huomioiva ja lisäarvoa tuottava toimisto houkuttelee työntekijöitä toimistolle, kepin sijaan porkkanalla. Samalla hybridityön toimisto mahdollistaa monipaikkaisen työskentelyn joustavasti. Tavoitteenamme onkin optimoida lähityön ja etätyön edut,” kertoo Innovation Homen toimitusjohtaja Henri Hietala.

Etätyö on tuonut toimistoihin muutospainetta ja korostanut niiden suunnittelun merkitystä. Toimiston on vastattava hybridityön tarpeisiin, jotta työskentely on riittävän tehokasta eri tilanteissa. Toimistolta vaaditaan joustavia työskentelypuitteita niin hiljaisen työn kuin tiimityön tarpeisiin sekä lisäksi viihtyisyyttä. Viihtyisyys syntyy tilan ja ihmisten symbioosista, joka parhaimmillaan synnyttää vahvaa imua toimistolle.

Innovation Home M7 on suunniteltu hybridityötä tukevaksi työtilaksi yhteistyössä toimitilaratkaisuihin erikoistuneen Workspacen kanssa, jonka ammattitaitoa täydentää tulevaisuuden työelämään suuntautunut tutkimustyö (mm. Etätyöstä eteenpäin: Arvioi monipaikkaisen työn valmius ja hyödynnä hyvät käytännöt, Aalto Yliopisto, Tampereen Yliopisto ja Workspace, 2024). M7-lippulaivan monipuoliset yhteiskäyttötilat mahdollistavat joustavuuden ja vähentävät yritysten omien toimistotilojen tarvetta. Tilasuunnittelussa keskiössä on ollut toiminnallisuuden optimointi tukemaan ihmisten kohtaamisia.

Työkulttuurin muutoksen myötä Innovation Home laajentaa toimintaansa startup-yrityksille suunnatusta coworking-tarjonnasta palvelemaan laajempaa toimistomarkkinaa. Perinteisen toimistotilavuokran sijasta yritys tarjoaa täyden palvelun toimistoratkaisun.

“Innovation Home liitettiin Kovanen Capitalin sijoitusportfolioon koronan jälkimainingeissa, sillä näimme toimistomarkkinan muutospaineessa mahdollisuuden. Palvelualoihin keskittyvänä pääomasijoittajana olemme nyt mukana luomassa nykyaikaisia toimistoratkaisuja vaativiinkin tarpeisiin palvelua unohtamatta," kertoo Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen.

Toimiston keskeisen sijainnin merkitys on korostunut, sillä työmatkoihin ei haluta käyttää liikaa aikaa. Siksi toimiston saavutettavuus on nykyään entistä tärkeämpää, ja uudet toimistot sijaitsevat yhä keskeisemmillä paikoilla. Muun muassa PwC on ilmoittanut muuttavansa pääkonttorinsa keskustaan Mannerheimintielle.

Uusi Innovation Home M7 avaa ovensa remontin valmistuttua kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana. “On hienoa saattaa koko talo arvoiseensa moderniin käyttöön hukka ja hiilijalanjälki minimoiden. Kiinteistö toimii päästöttömällä energialla, ja suurin osa kalusteista, pinnoista ja ovista korjataan ja hyödynnetään. Ylijäävät materiaalit myydään tai kierrätetään, ja uudet tuotteet valitaan yhteistyössä vähähiilisyyttä ja pitkäikäisyyttä painottaen. Innovation Homen vieraanvarainen pelisilmä tukee hybridityön tarpeisiin sopivaa yhteisöllisyyttä, joka luo tekemisen meininkiä historiallisiin puitteisiin," toteaa Eelis Rytkönen, Chief Impact Leader, Ylva.