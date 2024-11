Vuoteen 2025 osuu täydet kymmenen arkivapaapäivää

Arkipäivälle mahdollisesti osuvia vapaapäiviä on suomalaisessa kalenterissa yhteensä yksitoista, mutta niistä 1–4 sijoittuu aina viikonloppuun.

– Kalenterimme viikkojaon vuoksi kaikki yksitoista mahdollista arkipyhää eivät koskaan satu samana vuonna arkipäivälle. Tavallisina vuosina arkivapaita voi olla 7–10 ja karkausvuosina 8–10, selvittää erikoissuunnittelija Asko Palviainen Yliopiston almanakkatoimistosta.

Suomessa mahdollisesti arkivapaapäivän tuottavia päiviä on kolmenlaisia. Kirkolliset juhlapäivät määritellään kirkkolaissa. Niistä osa osuu aina viikonloppuun. Valtiollisia juhlapäiviä ovat itsenäisyyspäivä ja vappu. Lisäksi juhannusaatto ja jouluaatto ovat useimmilla työehtosopimukseen merkittyjä vapaapäiviä. Osa pyhä-, juhla- ja aattopäivistä on aina arkipäivänä, ja osa voi osua niin arkeen kuin viikonloppuun.

Arkivapaapäivät vuonna 2025

Vuoden 2025 ensimmäinen arkivapaa on uudenvuodenpäivä keskiviikkona 1.1. Sitä seuraava arkivapaa kohdataan varsin pian, kun loppiainen 6.1. osuu maanantaille. Niinpä monien työntekijöiden alkuvuotta keventää kaksi nelipäiväistä työviikkoa. Seuraavat arkivapaat saadaan huhtikuussa: pitkäperjantai on 18.4. ja toinen pääsiäispäivä 21.4.

Toukokuussa on huhtikuun tapaan kaksi arkivapaapäivää, vappu 1.5. ja helatorstai 29.5. Kesäkuussa juhannusaatto eli perjantai 20.6. on useimmilla vapaapäivä. Itsenäisyyspäivä 6.12. osuu sen sijaan lauantaille. Vuonna 2025 jouluaatto 24.12. on keskiviikko, joulupäivä 25.12. torstai ja tapaninpäivä 26.12. perjantai.

Kuluvana vuonna 2024 arkivapaapäiviä on tulevan vuoden tapaan täydet kymmenen. Vuonna 2026 niitä saadaan yhdeksän, vuonna 2027 kahdeksan ja vuonna 2028 taas yhdeksän. Vuosina 2029, 2030 ja 2031 nautitaan jälleen kymmenestä vuosittaisesta arkivapaapäivästä.