Aluehallitus syventyi seminaarissaan hyvinvointialueen taloushaasteisiin

Hämeenlinnassa torstaina kokoontunut aluehallitus käytti päivänsä tiiviisti hyvinvointialueen talousasioihin. Seminaarin alussa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen esitteli Oma Hämeen taloustilanteen taustoja ja keskeisiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelmien toteumat ovat parantuneet kuluneen vuoden aikana, mutta niiden toimeenpano vaatii yhä tarkkuutta loppuvuoden aikana. Aluehallitukselle esitellyn ennusteen mukaan 80 prosenttia kahden tasapainottamisohjelman tavoitteista saavutetaan tänä vuonna.

Aluehallitus käsitteli seminaaripäivän aikana myös laajasti hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa. Aluehallitukselle esiteltiin uusi, yhteistyössä laadittu malli, joka asettaa OKR-mallin (objectives and key results) mukaiset tavoitteet kaikille toimialoille ja tulosalueille. Hyvinvointialueella ollaan ottamassa laajasti käyttöön OKR-mallia, jonka avulla määritellään valtuustotasolla sitovat tavoitteet ja avaintulokset vuosittain.

Ideana on määrittää yhteisesti tavoitteet, jotka kertovat, mitä kohti mennään sekä seurata ja mitata avaintuloksia, jotka puolestaan kertovat, ollaanko maaliin päästy toivotulla tavalla. Tarkoituksena on, että tavoitteiden etenemistä seurataan jatkossa kvartaaleittain, millä varmistetaan strategian toteutuminen. Lisäksi peruspalveluiden vahvistamisen todettiin olevan tavoite, jonka näkymistä strategian toteuttamisessa on syytä pohtia vielä erikseen.

Vuoden 2025 talousarvioita käsitellään vielä useasti

Aluehallitukselle esiteltiin vuoden 2025 talousarviosuunnitelmia toimialoittain. Ikäihmisten palveluissa kotona asumisen tukeminen ja palveluiden kehittäminen on keskeinen tavoite. Terveydenhuollon toimialalla talousarvioraamissa pysyminen on haasteellista muun muassa palkkojen nousun vuoksi. Toimialalla kehitetään kuitenkin toimintaa ja rakenteita mittavasti myös ensi vuonna. Pelastustoimen ja perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden talousarvioon liittyy myös isoja haasteita. Strategian mukaisia ratkaisuja etsitään vielä yhteistyössä.

Konserni- ja tukipalveluissa on tulossa isoja investointeja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden kannalta, osin myös lainsäädännön vaatimusten vuoksi. Aluehallitus käsittelee vuoden 2025 talousarviota vielä useammissa kokouksissaan ja aluevaltuuston käsittelyyn se tulee 17. joulukuuta.

Seminaarissa kuultiin myös THL:n tuoreen tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan Kanta-Hämeen asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä alueen palveluihin.

Aluehallituksen seminaaripäivää johti aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Eija Aittola (kok.) puheenjohtaja Kaisa Lepolan (sd.) ollessa sairaana. Aittolan mukaan päivä oli tiivis, mutta antoisa.

Taloustilanne haastaa Oma Hämettä, ja on tarpeen keskustella laajalti erilaisista toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Haasteet ovat ratkaistavissa hyvällä suunnitelulla ja yhteistyöllä. Erityisen hienoa oli kuulla päivän aikana, että THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan Kanta-Hämeen asiakkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä hyvinvointialueen palveluihin. Palvelutuotanto ei missään määrin ole kriisissä, päinvastoin. Oma Hämeessä on saatu aikaan innovaatioita ja kehitettyä palvelurakenteita samanaikaisista talouden tasapainottamistoimista huolimatta, muistutti Aittola.

Aluehallituksen seuraava kokous järjestetään 4. marraskuuta.