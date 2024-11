Kokoomuksen Sirén: Kiinan presidentin tapaaminen on ympäristön kannalta taatusti vaikuttavampi teko kuin vihreiden ontto kritiikki

Entiset ministerit, kansanedustaja Krista Mikkonen ja europarlamentaarikko Maria Ohisalo arvostelivat ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkästä osallistumisesta presidentti Alexander Stubbin Kiinan vierailulle. Ohisalon ja Mikkosen mukaan ministeri Mykkäsen vierailu Kiinassa on arvovalinta, jossa kauppasuhteita Kiinaan pidetään tärkeämpinä kuin YK:n biodiversiteettikokousta, jossa etsitään keinoja luontokadon pysäyttämiselle.



Kokoomuksen kansanedustajan, ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirénin mukaan vihreiden kritiikki osuu nyt pahasti hutiin, sillä ministeri Mykkänen osallistuu Kiinan matkan lisäksi YK:n biodiversiteettikokoukseen Kolumbian Calissa.



”Ministeri Mykkänen on aikaansaava ministeri, joka vaikuttaa sekä maailman saastuttavimman suurvallan johdon tapaamisessa että YK:n luontokokouksessa Suomen valtuuskunnan johtajana. Sen arvosteleminen on pelkkää onttoa kritiikkiä vihreiltä, kun ministerimme nimenomaisesti on maailmalla edistämässä ilmasto- ja ympäristötyötä”, sanoo Sirén.



Ministeri Mykkänen osallistui osana presidentti Stubbin delegaatiota korkean tason tapaamiseen, jossa ilmasto-, ympäristö- ja energiakysymykset olivat yksi vierailun pääteemoista.



”Se, että ympäristö- ja ilmastoministerimme vaikuttaa maailman eniten ilmastopäästöjä aiheuttavan suurvallan presidentin kanssa samassa pöydässä, on taatusti vaikuttavampaa kuin vihreiden pikkunäppärät tiedotteet. Kiina on maailman suurin saastuttaja ja siksi vuorovaikutus kiinalaisten kanssa on välttämätöntä aidon muutoksen aikaansaamiseksi”, sanoo Sirén.



Ministeri Mykkänen edisti Suomen ja Kiinan välistä ympäristö- ja kiertotalousyhteistyötä allekirjoittamalla kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa ja piti kunnianhimoisiin ilmastotoimiin kannustavan puheenvuoron Kiinan pääministeritapaamisessa.



”Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri on tavannut Kiinan ylintä johtoa presidentistä pääministeriin, kirittänyt Kiinaa ympäristö- ja ilmastotoimissa, keskustellut energiakysymyksistä ja painottanut EU:n ja Suomen tavoitteita muun muassa Bakun ilmastokokoukseen. Mukana on ollut myös useita suomalaisia yrityksiä, joiden puhtaan teknologian ratkaisuja ympäristö- ja luontokysymyksiin on aivan kriittistä viedä maailmalle”, luettelee Sirén.



”Jos tälle matkalle osallistuminen sen lisäksi, että osallistuu myös tärkeään YK:n luontokokoukseen, on vihreiden mielestä huono arvovalinta, niin meillä totisesti on eri näkemys keinojen vaikuttavuudesta”, Sirén päättää.