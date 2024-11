Miten varmistamme sujuvan liikenteen talvikeleillä?

Töiden jatkuminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen siltaurakoissa Tehan Oy:n siltakohteilla 4.11.2024 13:20:37 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut kyselyjä töiden jatkumisesta Tehan Oy:n siltakohteilla sen jälkeen, kun viime torstaina uutisoitiin Tehan Oy:n taloudellisista vaikeuksista ja yrityssaneeraukseen hakeutumisesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on tällä hetkellä Tehan Oy:n kanssa 4 siltaurakkaa, joissa on yhteensä 9 eri siltakohdetta. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä ja urakoitsija on ilmoittanut sitoutuvansa jatkamaan töitä kohteilla. Töiden valmistuminen tulee kuitenkin viivästymään suunnitellusta aikataulusta.