Meillä kaikilla on vastuu kielellisten oikeuksien toteutumisesta hyvinvointialueellamme

Kieliohjelma on laadittu tukemaan sekä johtoa että henkilöstöä asiakkaiden, potilaiden ja asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutumisessa.

Kieliohjelma perustuu lainsäädäntöön ja hyvinvointialan hallintosääntöön ja kaksikielisyys on keskeisessä asemassa Varhan strategiassa ja palvelulupauksissa, mikä on otettu huomioon kieliohjelman kehittämisessä noin vuoden ajan.

– Kielellä on suuri vaikutus potilas- ja asiakasturvallisuuteen ja se vaikuttaa siihen, miten asiakkaat kokevat hoidon ja palvelujen laadun. Se vaikuttaa myös siihen, miten asiakas osallistuu omaan hoitoonsa tai palveluunsa ja miten sitoutunut hän on hoito- tai palveluprosessiin, sanoo koordinaattori Bettina Aaltonen, joka on ollut Varhan kieliohjelman luomisen eturintamassa.

Käytännössä kaksikielisenä hyvinvointialueena Varhan on tarjottava asiakaspolkuja sekä suomeksi että ruotsiksi, tuotettava asiakas- ja muuta materiaalia molemmilla kielillä ja mieluiten myös mainostettava kaikki henkilökunnan rekrytoinnit sekä suomeksi että ruotsiksi, jotta henkilökuntaa palkataan molemmista kieliryhmistä.

– Jotta Varha voi tarjota palveluja asiakkailleen sekä suomen että ruotsin kielellä, tarvitsemme molempia kieliä sujuvasti puhuvaa henkilökuntaa. Jos työntekijät eivät puhu ruotsia, on tärkeää, että Varha tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan ruotsin kielen taitojaan. Kieliohjelman avulla luodaan edellytykset sille, että Varhassa on riittävästi henkilökuntaa, joka osaa tarjota palveluja ruotsiksi, sanoo Karin Simola, Varhan kaksikielisten palvelujen johtaja.

Kieliohjelmaan sisältyy toimintasuunnitelma, joka auttaa jokaista Varhan yksikköä laatimaan oman toimintaohjelmansa, jossa määritellään yksikön kielelliset tavoitteet ja miten ne saavutetaan. Indikaattoreiden avulla seurataan, että työ johtaa toivottuihin tuloksiin.

Johdon ja henkilöstön lisäksi Varhan sekä entisten että uusien kielilähettiläiden ja yhteyshenkilöiden verkosto on keskeinen toimija kieliohjelman toteuttamisessa. Varhasta on askel askeleelta tulossa aidosti kaksikielinen hyvinvointialue.

Määrittelemme kaksikielisyytemme seuraavien seikkojen avulla:

Kohtelemme asiakasta ja tarjoamme hoitoa ja palveluita asiakkaan valitsemalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Takaamme hoidon ja palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tunnustamme henkilöstömme kielitaidon tärkeäksi osaamiseksi.

Julkaisemme tietoa rinnakkain suomeksi ja ruotsiksi.

Käytämme ruotsin kieltä organisaation kaikilla tasoilla, jotta ruotsin kieli on elävä ja näkyvästi esillä.

Otamme kaksikielisyyden huomioon kaikessa päätöksenteossa.

On myös tärkeää, että asiakkaat tuntevat kielelliset oikeutensa ja tietävät, miten he voivat antaa palautetta Varhan palveluista.

Var­han kie­lioh­jel­ma.

Luen­toil­ta ruot­sik­si svens­ka vec­ka­nil­la: Svens­ka i vården

Kaksikieliset palvelut ja viestintäyksikkö järjestävät luentoillan svenska veckanilla, jonka aiheena on ruotsinkielinen palvelu terveydenhuollossa.

Katso oh­jel­ma.