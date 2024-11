Oulun yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit tyytyväisiä: työelämän vaatimukset vastaavat koulutuksen antamia valmiuksia

Peräti 67 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2018 Oulun yliopistossa suorittaneista kertoo, että oma työelämä vastaava vaativuustasoltaan yliopistollista koulutusta. Asia käy ilmi Yliopistojen uraseurantakyselyn tuloksista. Vastanneista maistereista 66 prosenttia suosittelisi koulutustaan muille.

Uraseurantakyselyn tulokset koskevat Oulun yliopistossa vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä tohtorin tutkinnon vuonna 2020 suorittaneita.

Yhteistyötaidot korostuvat

Luvut ovat hyvät myös tohtoreilla. Kyselyn tulosten mukaan Oulun yliopiston vuoden 2020 tohtoreista 72 prosenttia kokee nykyisen työnsä vastaavan koulutustasoaan. Tohtoreista 79 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoonsa.

Uraseurantakyselyyn vastanneiden maisteri- ja tohtorialumnien mukaan heiltä odotetaan työssä kykyä oppia uutta, ongelmanratkaisun taitoja sekä yhteistyötaitoja. Tärkeänä pidetään myös oma-aloitteisuutta sekä kykyä toimia monikulttuurissa ympäristössä.

”Oulun yliopistossa on pitkään tehty hyvää työtä koulutuksen kehittämiseksi. Tällä hetkellä valmistelemme uuden strategiakauden toimenpiteitä esimerkiksi opintojen sujuvoittamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Haluamme myös mahdollistaa opiskelijan kansainvälisen kokemuksen opiskelujen aikana,” Oulun yliopiston koulutusvararehtori Mirja Illikainen sanoo.

Yhteistyötä työelämään

Työnsaannin kannalta tärkeimpänä maisterit pitävät kykyä kertoa omasta osaamisestaan. Oleellisina pidetään myös muuta työkokemusta, tutkinnon aineyhdistelmää ja harjoittelua.

”Teemme töitä myös sen varmistamiseksi, että jokainen tutkinto-ohjelmamme antaisi jatkossa entistä systemaattisemmin opiskelijoille työelämässä tärkeitä geneerisiä taitoja. Yhteistyötä työelämän kanssa pyritään vahvistamaan, jotta meiltä valmistuneet opiskelijat työllistyisivät vieläkin paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja toisi myös uutta osaamista kehittyvän työelämän tarpeisiin.”

Kunta-ala työllistää maistereita

Uraseurantakyselyn mukaan kunta-ala on maisterien suurin työllistäjä. Esimerkiksi yrittäjinä itsensä työllistää vain pari prosenttia kyselyyn vastanneista.

Vuonna 2018 Oulusta valmistuneiden maisterien keskimääräinen palkkataso on pysynyt samana edellisen vuoden kyselystä viime vuoden kyselyyn – noin 3800 euroa kuukaudessa.

Kyselyyn vastanneiden tohtorien suurin työllistäjä on yliopisto. Yrittäjänä itsensä työllistää pari prosenttia. Vakituisessa kokopäivätyössä on 58 prosenttia ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 37 prosenttia tohtoreista.

Tohtorin palkka reilut 4800 euroa

Kaikkien kyselyyn vastanneiden Oulusta 2020 valmistuneiden tohtoreiden mediaanipalkka on 4850 euroa kuukaudessa. Alakohtaista vaihtelua on. Esimerkiksi lääketieteen tohtorin mediaanipalkka on noin 6000 euroa kuukaudessa.

Vuosittain toteutettava uraseurantakysely on osa yliopistojen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston uraseurantaa.

Uraseurantakyselyn tulosten avulla kehitetään Oulun yliopiston koulutusta, ja tulokset sekä vastaajamäärä vaikuttavat myös OKM:ltä saatuun rahoitukseen.

Aiempien vuosien tuloksia voi katsoa mm. Opetushallituksen ylläpitämästä vipunen.fi -tilastopalvelusta ja Töissä.fi -sivustolta. Oulun yliopiston tulokset on myös tarkasteltavissa sivuilla: Maistereiden uraseuranta ja Tohtoreiden uraseuranta.

Lisätietoa:

Angela Suorsa

Suunnittelija, Ura- ja ohjauspalvelut

angela.suorsa@oulu.fi

Mirja Illikainen

Koulutusvararehtori

mirja.illikainen@oulu.fi