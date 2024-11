Pajtim Statovci, Hanna-Riikka Kuisma & Kaj Korkea-aho – Otavan kustantamoilla kolme kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokasta

PAJTIM STATOVCIN Lehmä synnyttää yöllä (Otava) on romaani elämänmittaisesta syyllisyyden tunteesta ja uskosta pahimpaan, ihmisistä ilman turvaa, vaaran kodikkuudesta sekä elämästä, josta valot on sammutettu.

Palkintolautakunnan ehdokasperustelut: "Teos käsittelee vimmaisesti, ilmaisultaan omalakisesti vihaa, ulkopuolisuutta ja muistoja, joiden luotettavuutta lukija haastetaan pohtimaan. Se kuvaa kouriintuntuvan rujosti ja samalla kipeän inhimillisesti ihmisiä, joihin sota, köyhyys ja juurettomuus ovat jättäneet yli sukupolvien siirtyvät jälkensä. Romaanissa viha käy kohti eikä katharsista ole tarjolla."

Pajtim Statovci on Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoita. Hänen romaaniensa käännösoikeuksia on myyty yli 20 kielialueelle. Statovci voitti Finlandia-palkinnon v. 2019 ja hänelle on myönnetty lukuisia kansainvälisiä kirjallisuuspalkintoja ja -ehdokkuuksia. Lehmä synnyttää yöllä on hänen neljäs romaaninsa.

HANNA-RIIKKA KUISMAN Korvaushoito (LIKE) kuvaa kylmäävän tarkkanäköisesti lamavuosina levinnyttä huumeaaltoa ja sen veteraaneja.

Palkintolautakunnan ehdokasperustelut: "Teos kuvaa vaikuttavasti päähenkilön muutaman päivän sisäistä kujanjuoksua. Nykyisyydestä katse siirtyy vuoroin menneisyyteen, ja kahden erimittaisen aikatason avulla teos näyttää lukijalle laajalla kirjolla, millaisia voisivat olla tilastojen taakse kätkeytyvät ihmiskohtalot. Henkilögalleria on sekä tunnistettava että inhimillisyydessään uusi. Teoksen suhde aiheeseen on analyyttinen ja empaattinen."

Hanna-Riikka Kuisma on palkittu porilainen kirjailija, taidekriitikko ja kolumnisti, joka tunnetaan ihmismielen ja nyky-yhteiskuntamme pimeitä puolia kartoittavista romaaneistaan. Hänen viides romaaninsa Kerrostalo oli Finlandia-ehdokkaana v. 2019. Korvaushoito on hänen seitsemäs romaaninsa.

KAJ KORKEA-AHON Äitiä etsimässä (Otava) on kuvaus kahden miehen haaveesta saada yhteinen lapsi ja käsittelee vanhemmuuden kipeimpiä ja kauneimpia pisteitä paljaasti, rakkaudella ja huumorilla. Kirjan on suomentanut Laura Beck ja sen ruotsinkielinen kustantaja on Förlaget.

Palkintolautakunnan ehdokasperustelut: "Autofiktiivisessä, lajien rajoja koettelevassa teoksessa käsitellään vanhemmaksi tulemisen kaipuuta paljaasti ja ilmaisultaan pakottomasti. Kertoja pohtii, millainen kertomuksen moraalinen opetus voisi olla: onko se teos epäonnistumisesta vai onko toiveella onnellinen loppu? Tästä syntyy jännite, joka raukeaa vasta viimeisillä riveillä. Lukijalle päähenkilöiden matkan päätös tarjoaa vahvasta samaistumisesta rakentuvan syvän tunnekokemuksen."

Kaj Korkea-aho (s. 1983) on sukupolvensa tunnustetuimpia suomenruotsalaisia kirjailijoita. Hänelle on myönnetty useita kirjallisuuspalkintoja ja hän on ollut ehdolla sekä Pohjoismaiden neuvoston että Runebergin kirjallisuuspalkintojen saajaksi. Äitiä etsimässä on hänen viides suomennettu aikuisten romaaninsa.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on valinnut lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii emeritus ohjelmapäällikkö Kari J. Kettula ja jäseninä toimittaja Annika Hällsten, eläkkeellä oleva myymäläpäällikkö Anne Ikonen, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori Monja Kataja sekä laulaja, lauluntekijä Lydia Lehtola.

Finlandia-voittajan valitsee tänä vuonna näyttelijä Alma Pöysti. Palkinnot jaetaan keskiviikkona 27.11.2024.