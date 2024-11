Töiden jatkuminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen siltaurakoissa Tehan Oy:n siltakohteilla

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on tällä hetkellä Tehan Oy:n kanssa 4 siltaurakkaa, joissa on yhteensä 9 eri siltakohdetta. Näistä 5 kohdetta sijaitsee Varsinais-Suomessa, 3 Satakunnassa ja 1 Pohjanmaalla. Kohteiden työtilanteet vaihtelevat. Haalin sillan uusiminen Salossa ei ole vielä alkanut, kun taas Nihdin silta Mynämäellä on vastaanottoa vaille valmis.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilaajana tietoinen Tehan Oy:n taloudellisista vaikeuksista, mutta Tehan Oy on sitoutunut jatkamaan töitä keskeneräisillä kohteilla. ELY-keskus seuraa tilannetta tarkasti. ELY-keskus on jo tehostanut näiden kohteiden valvontaa ja yhteydenpito urakoitsijan kanssa on päivittäistä.

Tällä hetkellä työt ovat käynnissä, vaikka joka siltakohteessa töitä ei tehdäkään yhtäjaksoisesti. Nihdin siltaa lukuun ottamatta käynnissä olevilla kohteilla työt ovat jo viivästyneet ja niitä saatetaan loppuun marras-joulukuun aikana. Osassa kohteita urakka-aikaa on vielä runsaasti jäljellä, kuten esimerkiksi Haalin sillalla Salossa ja Lapväärtinjoen sillalla Kristiinankaupungissa.

Töiden eteneminen Varsinais-Suomen siltakohteilla

Haalin silta, Salo, maantie nro 2407 (Raatalantie)

Haalin silta uusitaan. Siltatyömaalle on rakennettu töiden aikainen varasilta valmiiksi, mutta uusimistöitä ei ole voitu aloittaa vielä käsittelyssä olevan vesiluvan vuoksi. Urakka-aikaa on jäljellä kesään 2025 saakka, mutta vesilupatilanteen johdosta työt tulevat viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Liikenne kulkee toistaiseksi normaalisti vanhalla sillalla. Mikäli sillan kunto heikkenee tai työt käynnistyvät, liikenne voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti varasillalle.

Kukolan silta, Mynämäki, maantie nro 2020 (Yläneentie)

Kukolan silta on peruskorjattavana. Työt ovat käynnissä ja reunapalkit on uusittu. Sillan toinen kaista on pintarakenteiden osalta valmis. Tällä hetkellä on käynnissä toisen kaistan pintarakennetyöt, eli mursketäytöt sekä päällystäminen. Tämän jälkeen tehdään vielä pengerkaide- ja viimeistelytöitä. Liikenne on tällä hetkellä rajoitettuna yhdelle ajokaistalle. Tämänhetkisen arvion mukaan molemmat ajokaistat saadaan avattua liikenteelle marraskuun loppuun mennessä. Osa viimeistelytöistä saattaa jäädä keväälle 2025.

Kostiaisten silta, Laitila, maantie nro 2051 (Kaukolantie)

Kostiaisten silta on peruskorjattavana. Työt ovat käynnissä ja reunapalkit on uusittu. Sillan toinen kaista on vedeneristystöiden ja pintarakenteiden osalta valmis. Tällä hetkellä on käynnissä toisen kaistan vedeneristys- ja pintarakennetyöt ja ne toteutetaan tämän viikon (vko 45) aikana. Tämän jälkeen sillan molemmat ajokaistat päällystetään. Lopuksi tehdään vielä pengerkaide- ja viimeistelytöitä. Liikenne on tällä hetkellä rajoitettuna yhdelle ajokaistalle. Tämänhetkisen arvion mukaan molemmat ajokaistat saadaan avattua liikenteelle marraskuun loppuun mennessä. Osa viimeistelytöistä saattaa jäädä keväälle 2025.

Maskunjoen raittisilta, Masku, maantie 192 (Kustavintie)

Maskunjoen yli rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn raittisilta. Sillan rakentamistyöt ovat käynnissä. Viimeisimpänä silta on betonoitu ja tällä hetkellä on käynnissä pintarakenteiden teko. Lisäksi parhaillaan rakennetaan sillan tulopenkereiden siirtymälaattoja. Rakennustöistä on valmiina reilusti yli puolet. Silta voidaan avata liikenteelle, kun se on päällystetty. Tavoitteena on päällystää silta ennen talven tuloa. Mikäli kelit muuttuvat talvisemmiksi ennen kuin silta ehditään päällystää, päällystystyöt ja sillan avaaminen liikenteelle siirtyvät kevääseen. Viimeistelytyöt suoritetaan joka tapauksessa vasta keväällä 2025.

Nihdin silta, Mynämäki, maantie 12403 (Vihtamäentie)

Nihdin sillalla on uusittu teräspalkit ja puukansi. Työt ovat valmistuneet lokakuun alussa ja liikenne on siirtynyt kiertotieltä uusitulle sillalle. Kohde katsotaan olevan lopullisesti valmis vasta kun se on vastaanotettu. Vastaanottoa ei ole vielä tehty.

Töiden eteneminen Satakunnan siltakohteilla

Leppihalmeen silta, Kankaanpää, kantatie 44 (Pohjanmaantie)

Leppihalmeen silta on peruskorjattavana. Työt ovat käynnissä ja reunapalkit on uusittu. Sillan toinen kaista on vedeneristystöiden ja pintarakenteiden osalta valmis. Tällä hetkellä on käynnissä toisen kaistan salaojaputkien asennus- ja päällystyksen valmistelutyöt. Tämän jälkeen ensi viikolla (vko 46) sillan molemmat ajokaistat päällystetään. Lopuksi tehdään vielä pengerkaide- ja viimeistelytöitä. Liikenne on tällä hetkellä rajoitettuna yhdelle ajokaistalle. Tämänhetkisen arvion mukaan molemmat ajokaistat saadaan liikenteelle marraskuun puolivälin paikkeilla. Osa viimeistelytöistä saattaa jäädä keväälle 2025.

Lauhalan silta, Kankaanpää, maantie 13293 (Jyllinkoski)

Lauhalan silta uusitaan. Uuden sillan rakentamistyöt ovat käynnissä. Viimeisimpänä silta on betonoitu ja tällä hetkellä ovat käynnissä sillan salaojaputkien lisääminen, muut varustelutyöt sekä päällystystä valmistelevat työt. Rakennustöistä suurin osa on valmiina. Silta voidaan avata liikenteelle, kun se on päällystetty ja pengerkaiteet asennettu. Tavoitteena on päällystää silta viikon 47 lopussa. Mikäli kelit muuttuvat talvisemmiksi ennen kuin silta ehditään päällystää, päällystystyöt siirtyvät kevääseen. Tällöin silta avataan liikenteelle murskepintaisena tämänhetkisen arvion mukaan marraskuun lopussa.

Säkkijoen silta, Karvia, maantie 13313 (Rantatie)

Säkkijoen silta uusitaan. Uuden sillan rakentamistyöt ovat käynnissä ja työt ovat noin puolivälissä. Siltatöiden kannalta kriittistä on saada betonointityöt tehtyä ennen talvea. Sillan kannen betonointityöt on tarkoitus suorittaa tämän viikon tiistaina 5.11.2024, mutta Säkkijoen veden nousun jatkuminen saattaa kuitenkin estää betonityön suorittamisen suunnitellussa aikataulussa. Betonointi pyritään tekemään kuitenkin ennen talven tuloa. Pintarakenne- ja muut jäljelle jäävät työt tehdään vasta keväällä. Näin ollen liikenne tulee pysymään talven yli Säkkijoen sillan viereen rakennetulla varasillalla.

Töiden eteneminen Pohjanmaan siltakohteella

Lapväärtinjoen silta, Kristiinankaupunki, valtatie 8

Lapväärtinjoen silta uusitaan Kristiinankaupungissa. Työt ovat käynnistyneet kiertotien rakentamisella, mutta sillan uusimista ei ole vielä aloitettu. Nykyisen sillan viereen rakennetaan kiertotie ja silta varasiltakalustosta. Työt ovat kiertotien osalta aloitettu, ja kiertotien ja varasillan on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Liikenne siirretään kiertotielle vasta keväällä 2025, jolloin myös vanhan sillan purku ja uuden rakentaminen käynnistyvät. Uusi silta rakennetaan vanhan paikalle ja sen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2025.

Lisätietoja: