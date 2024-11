JHL:n vaaliohjelma julki: Nyt on aika laittaa työolot kuntoon ja pelastaa julkiset palvelut

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkaissut tavoitteensa kunta- ja aluevaaleihin 2025. Nyt on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että julkiset palvelut toimivat Suomessa myös jatkossa, ammattiliiton puheenjohtaja Håkan Ekström korostaa. Koko kuntavaaliohjelma on tiedotteen liitteenä.

– Näissä vaaleissa ratkaistaan, miten julkiset palvelut käytännössä hoidetaan jatkossa. Tämä vaikuttaa joka ikiseen Suomessa asuvaan, sillä nyt on kyse muun muassa koulujen, päiväkotien terveysasemien, palvelutalojen, kirjastojen ja joukkoliikenteen tulevaisuudesta.

Julkiset palvelut toimivat, kun niitä tekemässä on tarpeeksi paljon ammattitaitoisia työntekijöitä. Esimerkiksi sote-palveluissa tarvitaan muun muassa hoiva-avustajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, ensihoitajia, sosiaalityöntekijöitä, henkilökohtaisia avustajia, kodinhoitajia, välinehuoltajia, laitoshuoltajia, toimitilahuoltajia, vahtimestareita, kiinteistönhoitajia, toimistotyöntekijöitä sekä ruokapalveluiden työntekijöitä.

Julkisella sektorilla riittää osaamista, mutta muun muassa varhaiskasvatuksesta ja sote-alalta eläköityy lähivuosina suuri joukko ammattilaisia.

– Työntekijöitä saadaan kuntiin ja alueille, kun palkat, työolot, johtaminen sekä koulutus- ja vaikutusmahdollisuudet ovat kunnossa. Sen sijaan hallituksen kaavailema vientimalli tarkoittaisi ikuista palkkakuoppaa jo valmiiksi pienipalkkaisille, naisvaltaisille aloille. Hallitus on toimillaan kaivamassa työvoimapulan kuoppaa entistä syvemmäksi.

Lyhytnäköinen leikkauspolitiikka uhkaa julkisten palveluiden tulevaisuutta joka puolella Suomea, Ekström sanoo.

– Vallan kahvassa oleva hallitus ei ole tuonut eduskuntaan ainuttakaan lakia, joka parantaisi sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta. Sotepalveluihin on päinvastoin tulossa miljardiluokan leikkaukset, jotka koskevat kaikkia mahdollisia palveluja lastensuojelusta vanhusten hoitoon, Ekström tylyttää.

Aluevaltuustojen työ on tärkeää, vaikka valtaosa alueiden rahoista tuleekin suoraan valtiolta. Jokainen alue voi päättää, tehdäänkö palvelut turvallisesti, oman ja osaavan henkilökunnan voimin vai jäädäänkö puhtaasti markkinavoimien armoille. Ulkoistaminen voi tulla myös erittäin kalliiksi. Alueilta uppoaa miljardikaupalla rahaa ostopalveluihin, Ekström muistuttaa.

Kuntiin ja hyvinvointialueille tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät työntekijöiden sekä pieni- ja keskituloisten arkea. Ekström kannustaakin JHL:n jäseniä lähtemään ehdolle, jotta leikkauspolitiikalle on ensi keväänä tarjolla todellisia vaihtoehtoja.

– Äänestäjät päättävät ensi keväänä, johtavatko kuntia ja hyvinvointialueita leikkauspoliitikot, vai ollaanko palveluihin ja ihmisten hyvinvointiin valmiita satsaamaan tosissaan. Minulla on jäsenillemme nyt pyyntö: asetu vaaleissa ehdolle, ja pelasta alueesi palvelujen tulevaisuus.