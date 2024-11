Oma Häme on lisännyt omistustaan Provincia Oy:stä, joka tuottaa ja järjestää kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja muille julkisomisteisille yhteisöille sekä yrityksille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Hyvinvointialue on ostanut Provinciasta osakkeita vajaalla 300 000 eurolla. Kauppakirja osakkeiden ostamisesta allekirjoitettiin Lahden kaupungin kanssa 24. lokakuuta.

Aluehallitus hyväksyi lokakuussa 2023 osakkuussopimuksen Provincian kanssa ja Oma Hämeen prosentin omistusosuuden. Nyt osakekauppojen myötä Oma Hämeen omistusosuus kasvaa yli 10 prosenttiin ja se saa oikeuden ehdottaa jäsentä Provincia Oy:n hallitukseen. Lisäksi kaupalla pyritään vastaamaan hankintalainsäädännön mahdollisiin muutostarpeisiin ja kiristyvään sääntelyyn sidosyksikköasemassa toimivista yhtiöistä.

Oma Häme on aiemmin solminut Provincian kanssa sopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Vuodenvaihteessa hyvinvointialueen kaikki talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmät vaihtuvat, kun palveluntuottaja vaihtuu Sarastiasta Provinciaan.

Lahden kaupunki on yhä Provincian suurin omistaja. Osakekaupan jälkeen sen omistusosuus on 41,73 prosenttia. Provincialla on Lahden kaupungin lisäksi 13 muuta kunta- tai muuta julkista omistajaa, jotka ovat samalla myös yhtiön asiakkaita.