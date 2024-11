Vartiolahden metrosillan korjaustyöt aiheuttavat liikennöintikatkon keväästä syksyyn 2025

Vartiolahden metrosillan peruskorjauksen yhteydessä korjataan sillan erikoistarkastuksissa todetut betonirakenteiden halkeamat ja kansilaatan vesivuodot. Lisäksi sillan vedeneristys ja kuivatusjärjestelmät uusitaan. Korjaustyöt edellyttävät metroradan sekä päällysrakenteiden purkamista, minkä vuoksi metro ei voi sillalla liikennöidä.

Liikennöintikatkon pituus pyritään minimoimaan mahdollisimman lyhyeksi. Itse hankkeen arvioidaan kestävän vuoden, mutta liikennöintikatko kestää noin viisi kuukautta. Liikennöinnin täyskatkoa ei voida täysin välttää, ja töiden toteuttaminen osittaisen liikennöinnin aikana on teknisesti erittäin haastavaa ja aiheuttaa laaturiskejä. Lisäksi työmaan kesto pitenisi kahdelle eri kesäkaudelle ja kustannukset kasvaisivat merkittävästi. Silta on 28 vuotta vanha, ja kyseessä on sen ensimmäinen laajamittainen peruskorjaus.

Vartiolahden metrosillan aiheuttamaa liikennekatkoa hyödynnetään Vuosaaren metrohaaralla laajasti. Vuosaaren metroaseman laiturialuetta suunnitellaan kohennettavan korjaamalla sulanapitojärjestelmä ja asentamalla lattialaatoitukseen esteettömyysopastus. Lisäksi aseman liukuportaat, laiturin vedeneristys, valaistusta ja teknisiä järjestelmiä uusitaan.

Metrohaaralla tehdään myös muita töitä, esimerkiksi uusitaan kaapelikouruja ja Rastilan metroaseman valaistusta. Kesän poikkeustilannetta voidaan hyödyntää myös Itäkeskuksen alueen vaihteiden uusintatyössä, joka aiheuttaa kesän aikana viikonloppuisin metroliikenteeseen joitakin harvennettuja vuorovälejä.

Toimiva joukkoliikenne metron liikennöintikatkon aikana turvataan muun muassa korvaavalla bussiliikenteellä. Poikkeusliikenteen tarkat ajankohdat varmistuvat myöhemmin.