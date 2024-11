Hyvinvointialueella työskentelevät filippiiniläiset sairaanhoitajat suorittivat Valviran edellyttämät lisäopinnot Laureassa

Kaikilla Suomeen saapuneilla hoitajilla oli tutkinto sekä työkokemusta sairaanhoitajan työstä.

– Hyvinvointialueen kansainvälisesti rekrytoidusta henkilöstöstä on tänä vuonna valmistunut kaksi ryhmää oppisopimuksella lähihoitajiksi. Nämä lähihoitajat työskentelevät hyvinvointialueella ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköissä. Nyt kahdeksan sairaanhoitajataustaista sairaalapalveluissa työskentelevää hoitajaa on suorittanut Valviran edellyttämät lisäopinnot, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HR-asiantuntija Hanna-Kaisa Rämä.

Hyvinvointialueen kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyökumppanina on Seure Oy, joka on kilpailuttanut rekrytointiyritykset asiakasorganisaatioidensa käyttöön. Lähtömaakoulutuksesta, hoitajien rekrytoinnista ja asettautumispalvelusta Suomessa vastaa Silkkitie Oy. Täydennyskoulutuksesta on vastannut Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Suomessa sairaanhoitajaksi pätevöityminen ulkomailla koulutetuille ammattihenkilöille edellyttää Valviran arviointia täydentävistä opinnoista, täydennyskoulutukseen osallistumista sekä YKI-kielitestin suorittamista. Kaikki kahdeksan nyt lisäopinnot suorittanutta hoitajaa on suorittanut kotimaassaan aiemmin sairaanhoitajan tutkinnon

– On tärkeää, että kansainvälisesti rekrytoidulle henkilöstöllemme on tarjottu lisäopintoja ja he ovat voineet jatkaa kouluttautumistaan ammattiaan vastaaviin työtehtäviin, Rämä toteaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on luotu kansainvälisen rekrytoinnin malli. Kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien vastaanottoprosessia, lisäopintomahdollisuuksia sekä työyhteisöjen ja esihenkilöiden tukea opintokokonaisuuksien järjestämisessä kehitetään jatkuvasti.