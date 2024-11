MEDIAKUTSU: Vähän hyötyä tuottavista hoidoista terveydenhuollossa on tärkeää puhua – tule kuulolle Duodecimin juhlasymposiumiin

Terveydenhuollon säästötavoitteet toistuvat yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta harvemmin keskustellaan siitä, että useat hoidot ovat hyödyltään vähäisiä. Sellaisia ovat tutkimukset ja hoidot, jotka eivät tuota potilaalle juurikaan terveyshyötyjä, ovat ehkä haitallisia, tuottavat aiheettomia kustannuksia tai muuten hukkaavat resursseja. Kansainvälisten arvioiden perusteella vähähyötyisten hoitojen kustannukset Suomessa ovat useita satoja miljoonia euroja vuodessa.

“Kun karsimme vähähyötyisiä hoitoja, pystymme kohdentamaan niin henkilöstöä kuin taloudellisiakin resursseja vaikuttaviin toimiin. Voidakseen karsia vähähyötyisiä hoitoja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa hoitojen hyödyistä ja haitoista”, painottaa aiheesta juhlasymposiumissamme puhuva Käyvän hoidon päätoimittaja Raija Sipilä.

“Minusta on tärkeää ymmärtää, että on olemassa hoitoja, jotka ovat vähähyötyisiä tai jopa haitallisia lähes kaikille. Sen lisäksi meillä on hoitoja, joiden hyöty on vähäinen ja tällöin tarvitaan yksilökohtaista harkintaa. On pohdittava esimerkiksi, minkälainen on hoidettavan sairauden ennuste, minkälainen riski potilaalla on sairastua ja miten vakavia haittoja hoitoon liittyy.”

Resurssiviisas terveydenhuolto pyrkii mahdollisimman suureen terveyshyötyyn käytettävissä olevilla resursseilla, ja hoitosuositukset ovat yksi toimiva tapa välittää tietoa hoitojen hyödyistä ja haitoista. Duodecimin yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa julkaisemat Käypä hoito -suositukset ovat olleet suomalaisen terveydenhuollon kulmakivi jo 30 vuoden ajan. Reilut 100 julkaisussa olevaa suositusta kattavat merkittävän osan kansanterveydellisesti tärkeistä aiheista. Hoitosuosituksiin voidaan myös liittää tietoa hoitojen kustannuksista.

“Proshade-hankkeessa olemme kehittäneet tapoja tuoda kustannustietoja hoitosuosituksiin. Nämä tiedot voivat tukea potilaan ja lääkärin keskustelua. Kun on tunnistettu potilaalle sopivat ja turvalliset hoitovaihtoehdot, voidaan hoidon valinnassa ottaa huomioon myös potilaalle ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.”

Juhlasymposiumin puheenvuorot

Vähähyötyiset hoidot. Käypä hoito -päätoimittaja, LT Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Potilaiden hyväksi, potilaiden kanssa vai heistä riippumatta? Pääsihteeri, dosentti Maija Miettinen, Etene

Implementointi – toiminnan muuttaminen. Vaikuttavuusylilääkäri LT, Aapo Tahkola, Keski-Suomen hyvinvointialue ja THL

Tieteestä terveyttä? Erikoistuva lääkäri Anni Saukkola, Keski-Suomen hyvinvointialue



Symposiumissa jaetaan lukuisia palkintoja, merkittävimpänä Konrad ReijoWaaran palkinto. 20 000 euron suuruinen palkinto myönnetään ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä.

Tarvitsemme toisiamme päästäksemme parhaaseen lopputulokseen – siksi symposiumin teemana on tänä vuonna Yhdessä. Olet lämpimästi tervetullut median edustajana paikan päälle tai suoraa lähetystä seuraamaan!

Puhujat

Raija Sipilä aloitti Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja heinäkuussa 2024. Sitä ennen hän työskenteli vuodesta 2009 Käypä hoito -toimituksessa toimituspäällikkönä. Hänet on valittu kahdesti Mediuutisten 100 terveysalan vaikuttajaa -listalle.

Maija Miettinen toimii valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (Etene) pääsihteerinä ja neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Aapo Tahkola on työskennellyt pitkään yleislääkärinä ja avosairaanhoidon kehittäjälääkärinä Jyväskylässä. Tällä hetkellä hän toimii vaikuttavuusylilääkärinä Keski-Suomen hyvinvointialueella ja THL Laaturekistereiden koordinaatiotiimissä.

Anni Saukkola on erikoistuva lääkäri ja sosiaalisen median vaikuttaja Instagramissa. Hän työskentelee Jyväskylässä sairaala Novassa.