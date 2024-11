Perusteltu päätelmä Nordic Talc Oy:n Suomussalmen talkkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Perusteltu päätelmä on annettu 4.7.–30.8.2024 nähtävillä olleesta Suomussalmen talkkihankkeen arviointiselostuksesta. Hankealue sijaitsee Suomussalmen kunnassa Saarikylässä, missä Tulikivi Oyj harjoittaa nykyisin vuolukiven louhintaa Kivikankaan esiintymästä. Nordic Talc Oy on Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö. Hankkeen tarkoituksena on siirtyä toiminnassa talkkimalmin louhintaan ja rikastukseen Haaposen esiintymästä.

Arviointiselostuksen vaihtoehtoasettelu perustuu kaivosvesien purkusuuntiin siten, että toteutusvaihtoehdossa VE1 vedet ohjattaisiin Kivijärven suuntaan ja vaihtoehdossa VE2 Saarijärven suuntaan. Hanketta koskevassa sidosryhmäpalautteessa ja asukaskyselyn perusteella vaihtoehtoa VE2 vastustetaan enemmän, sillä Saarijärven merkitys koetaan mm. virkistyskäytön kannalta suuremmaksi kuin Kivijärven. Toisaalta mahdolliset haitalliset vesistövaikutukset olisivat ainepitoisuuksien perusteella hieman suuremmat vaihtoehdossa VE1.

Kuulemisen yhteydessä annettiin 12 lausuntoa

Yhteysviranomaiselle saapui 12 lausuntoa kuulemisen yhteydessä. Niissä korostuivat ihmisten elinoloihin melun, pölyn ja tärinän kautta kohdistuvat vaikutukset, vesistövaikutukset, vesienhallinnan ja -käsittelyn huolellinen suunnittelu, arviointeihin liittyvät epävarmuudet ja käytettävien lähtötietojen laatutekijät. Useassa lausunnossa tunnistettiin myös paikallisyhteisön huoli liittyen toteutusvaihtoehtoon VE2, jossa purkuvedet ohjataan Saarijärven suuntaan. Luonnonympäristöön ja suojeluarvoihin kohdistuvia vaikutuksia käsiteltiin laajasti Metsähallituksen Natura-arvioinnista antamassa lausunnossa ja luontojärjestöjen lausunnossa.

Perustellussa päätelmässä käsitellään selvitysten laatua ja riittävyyttä

Perustellussa päätelmässään yhteysviranomainen katsoo arviointiselostuksen keskeisin osin täyttävän YVA-lain 19 §:ssä ja YVA-asetuksen 4 §:ssä säädetyt sisältövaatimukset. YVA-ohjelmassa esitettyyn nähden oli tehty lisäselvityksiä, joista erityisesti hankealueen luontokartoitukset ja kalastoselvitykset oli toteutettu kiitettävällä kattavuudella.

Merkittävimpänä laatuun liittyvänä puutteena yhteysviranomainen pitää sitä, että Portinvaaran Natura-aluetta koskevassa Natura-arviossa on muun muassa riittämättömän ja vanhentuneen lähtöaineiston vuoksi huomattavia laadullisia heikkouksia, joiden vuoksi hankkeen vaikutuksia sen suojeluperusteena oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin ei voida luotettavasti arvioida. Yhteysviranomainen on tuonut esille huomionsa myös joistain ristiriidoista arviointiselostuksen ja sen liitetiedostojen välillä ja on korostanut havainnollisen esitystavan tärkeyttä ympäristölupaa haettaessa.

Hankkeella merkittävä ympäristövaikutus myös Portinvaaran Natura-alueeseen

Hankkeen merkittävimmäksi yksittäiseksi ympäristövaikutukseksi nousee yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan Haaposenpuroon ja sitä kautta Portinvaaran Natura-alueeseen kohdistuva kuivatusvaikutus, jolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus Natura-alueen suojeluperusteisiin. Hankkeen jatkosuunnittelussa onkin sen toteuttamiseksi välttämätöntä sekä täydentää Natura-arviointia että suunnitella toteuttamiskelpoisia lieventämistoimenpiteitä haittavaikutusten estämiseksi, sillä luonnonsuojelulain mukaiselle poikkeamisluvalle ei ole yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan edellytyksiä.

Muita huomionarvoisia seikkoja hankkeen jatkosuunnittelun kannalta ovat muun muassa tarve kattaviin lisäselvityksiin kaivannaisjätteiden ominaisuksista ja kallioperän vedenjohtavuudesta, sillä näillä seikoilla on huomattava merkitys hankkeesta aiheutuvan ympäristökuormituksen laajuuden luotettavaan arviointiin. Perustellussa päätelmässä korostetaan tarvetta suunnitella toiminta riskiperusteisesti kaivoksen koko elinkaari ja BAT-päätelmät huomioiden.

Ympäristölupahakemusta varten arviointiselostuksessa esitettyjä mallinnuksia tulee päivittää myös sulkemisvaihe ja ilmastonmuutoksen skenaariot huomioiden. Lisäksi on tarpeen laatia uusia malleja muun muassa vesistövaikutuksista.

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen laatima johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista ja se on laadittu arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta. Hanketta koskevaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen siitä antama perusteltu päätelmä löytyvät kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/nordictalcSuomussalmiYVA