Pentti Kaiteran rahaston palkinto Oulun yliopiston professori Simo Saarakkalalle: Ansiokasta työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuksen parissa

Professori Pentti Kaiteran rahasto on myöntänyt vuoden 2024 tunnustuspalkintonsa. Kaitera-palkinnon sai tänä vuonna Oulun yliopiston professori Simo Saarakkala. Vuoden 2024 Kaitera-palkinto jaettiin Oulun yliopistogaalassa 8.11.2024.

Pentti Kaiteran rahaston tarkoitus on antaa tunnustusta Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia edistäville toimijoille. Tänä vuonna palkinto annetaan Oulun yliopiston tutkijalle tai työryhmälle.

Perusteluiden mukaan professori Simo Saarakkala on tehnyt ansiokasta työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuvantamisen ja diagnostiikan sekä etenemisen ennustamisen saralla. Saarakkalan ja hänen DIOS (Diagnostics of Osteoarthritis) -tutkimusryhmänsä työ on keskittynyt viime aikoina nivelrikkoon ja erilaisiin alaselkävaivoihin.

“Simo Saarakkalan työssä yhdistyvät rautainen ammattitaito, korkeatasoinen tutkimustyö sekä useat luottamustoimet, jotka johtavat kokonaisvaltaiseen yhteisen hyvän kehittymiseen sekä työyhteisössä että Oulussa ja koko pohjoisella alueella. Rahaston hallitus kiittää professori Saarakkalaa hänen visiostaan, johtajuudestaan ja omistautumisestaan tutkimustyöhönsä”, rahaston hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa sanoo.

Kansainvälisesti arvostettu tutkija

Saarakkala on kansainvälisesti arvostettu nivelrikon kuvantamisen ja diagnostiikan tutkija, joka sai vuonna 2014 arvostetun Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Starting Grant -rahoituksen ensimmäisenä tutkijana Oulun yliopistossa.

ERC-projektissaan Saarakkala kehitti kolmiulotteisen histologisen luokittelumenetelmän nivelrikon aiheuttamille kudosmuutoksille. Mikrotietokonetomografiaan perustuva menetelmä oli merkittävä parannus aikaisempiin histologisiin luokitusmenetelmiin verrattuna.

Tutkimustyönsä lisäksi Saarakkala työskentelee myös Infotech Oulu -monitieteisen tutkimuksen keskuksen tieteellisenä johtajana sekä lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikön johtajana.

“Olen erittäin otettu saamastani Kaitera-palkinnosta. Koen sen merkittävänä tunnustuksena tekemälleni työlle Oulun yliopistossa. Ja on erityisen suuri kunnia päästä aikaisempien nimekkäiden palkinnonsaajien joukkoon”, professori Simo Saarakkala sanoo.

Palkinto merkittävästä tutkimustyöstä

Professori Pentti Kaiteran rahasto myöntää Kaitera-palkintonsa kahden vuoden välein. Joka toinen kerta palkitsemisvuorossa on Oulun yliopiston tutkija tai tutkimusryhmä, jolloin palkinto annetaan merkittävästä tutkimustyöstä. Joka toisella palkitsemisvuorolla palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt työllään merkittävästi Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia.

Aikaisempia palkittuja ovat esimerkiksi kapellimestari John Storgårds, ohjaaja, tanssija Pirjo Yli-Maunula, Domestication in Action -työryhmä, Polar Bear Pitching, sekä professori Matti Latva-aho. Pressikuvat:

https://www.dropbox.com/scl/fo/l627zuh372r762el5iuot/AC31q15NaNyZt1AfqDLqXak?rlkey=7h4wpad8aw 8dgwcfoon3y11n3&dl=0

Simo Saarakkalan kuvat: Janne-Pekka Manninen.

Lisätietoja: Katri Ervamaa (Pentti Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja) kervamaa@umich.edu

+17342764906 (huom. aikaero GMT+5)