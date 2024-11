Keskuskauppakamari: Huippukireä palkkaverotus todellinen kasvujarru

Viitalan mukaan verotietoapäivä on joka vuosi surullinen muistutus siitä, kuinka ansiotuloverotus on Suomessa poikkeuksellisen kireää. Keskituloisella 40 000 euroa vuodessa ansaitsevalla palkansaajalla marginaaliveroprosentti jokaisesta lisäeurosta on 50 prosenttia, kun huomioon otetaan pakolliset palkan sivukulut.

”Suomen veroprogression kiristyminen maailmanennätysluokkaan on seurausta siitä, että veronkevennykset on liian pitkään kohdistettu vain pieni- ja keskituloisille. Tälläkään hallituskaudella suuremmissa palkkatuloissa ei valitettavasti nähdä liikahdusta alaspäin. Kevään kehysriihessä hallitus päinvastoin päätti jättää ylimmät tuloluokat indeksitarkistusten ulkopuolelle”, sanoo Viitala.

Tänä vuonna Verohallinto luovutti tiedotusvälineille tulotietoja yli 120 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista, joita on noin 60 000 henkilöä. Tässä tuloluokassa jokaisesta tienatusta lisäeurosta palkansaajalle jää käteen enää hieman yli 40 senttiä.

”Huippukireä palkkaverotus on todellinen kasvujarru Suomessa. Hallituksen puoliväliriihessä tarvitaan rohkea päätös leikata korkeimpia marginaaliveroprosentteja reippaasti useilla prosenteilla”, Viitala sanoo.

Viitala arvioi, että ylimmässä tuloluokassa jokaisen prosenttiyksikön alennuksen hintalappu on muutamia kymmeniä miljoonia euroa ja itserahoittavuusaste Ruotsin kokemusten perusteella sataprosenttinen.

”Onkin nurinkurista, että Suomessa juuri hyväpalkkaisten palkkaverotusta kiristetään valtiontalouden sopeuttamiseksi muutamien kymmenien miljoonien eurojen laskennallisten verotuottojen takia, kun naapurivaltiomme kokemukset puhuvat päinvastoin kevennysten puolesta”, sanoo Viitala.