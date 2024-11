Kansallinen hätätila on kylmäävän ajankohtainen romaani jakautuneesta Suomesta

Aleksanteri Kovalaisen uusi romaani Kansallinen hätätila alkaa dramaattisesti: Suomen Oulussa on tehty terrori-isku. Yksi syyttää islamisteja, toinen äärioikeistoa. Samaan aikaan vastaanottokeskusten eli vokkien liepeillä palaa.

Kovalaisen luoma maailma tuntuu pelottavan tutulta. Teos onkin puolidokumentaarinen: Kovalainen on tutkinut sitä varten ääriliikkeitä sekä oikealta että vasemmalta ja pyrkinyt hahmottamaan niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Lähteenä hän on hyödyntänyt tieteellisen tutkimuksen lisäksi muun muassa poliisin esitutkintapöytäkirjoja, käräjäoikeuden tuomioita sekä todellisia nettikeskusteluja.

Romaanin keskiössä on elämäänsä kyllästynyt yliopistotutkija Aleksi Karkonen, joka vedetään mukaan kaivelemaan vok-iskujen, terrorismin ja poliittisten kytkösten vyyhtiä. Samaan aikaan radiopersoona Zebedeah Kiukkonen todistaa kansallisen ääriliikkeen keskinäistä eripuraa Kiusallinen herätys -radiokanavallaan. Tarinan edetessä Aleksi ja Zebedeah päätyvät syvälle rikosromaanimaailmaan: kuka pommitti Oulua, kuka majoituslaitoksia ja ovatko nämä asiat yhteydessä toisiinsa?

Kovalainen on seurannut ja tutkinut rasismia ja äärioikeistoa vuodesta 2015 saakka ja julkaissut aihepiiriä käsitteleviä tutkimusartikkeleita. Tietokirjaa hän ei silti halunnut aineistonsa pohjalta kirjoittaa.

"Aineistot, joiden kanssa työskentelen, ovat niin rajuja, että tarvitsen taidetta ikään kuin venttiiliksi", hän kertoo.

Yhteiskunnallinen keskustelu rasismista ja polarisaatiosta typistyy Kovalaisen mukaan usein meemimäiseksi juupas eipäs -väittelyksi. Kaunokirjallisuus antaa tilaa tutkia vihan ja toiseuttamisen mekanismeja syvällisemmin.

"Halusin tutkia kirjoittamalla sitä, miten vihapuhe lietsoo aggressiivista ilmapiiriä, jossa siirrytään lopulta sanoista tekoihin – vihapuheesta rasistiseen väkivaltaan", Kovalainen kertoo.

Kovalaisen Kansallinen hätätila näyttää meille todellisuuden, jossa väkivalta voi kyteä pelottavan lähellä.

Aleksanteri Kovalainen (s. 1978) on tamperelainen kirjailija, joka on väitellyt filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa 2010. Hänellä on aate- ja oppihistorian dosentuuri Oulun yliopistossa, ja viime vuosina hän on julkaissut tutkimusartikkeleita myös äärioikeistosta. Vapaana kirjailijana Kovalainen on toiminut vuodesta 2016, ja hän opettaa kirjoittamista Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa. Hänen edellinen romaaninsa Kansallinen herätys (2018) käsitteli äärioikeiston nousua.

Kansallinen hätätila on heti arvosteluvapaa.

