Joulu on iloa ja yhteistä aikaa − tai musertavaa yksinäisyyttä

Kysely: Nuorten yksinäisyys yleistyy oppilaitoksissa – ”Tuntuu surulliselta, koska kaikki tarvitsevat ystäviä” 4.10.2024 06:30:00 EEST | Tiedote

HelsinkiMission School to Belong -yksinäisyyskysely osoittaa, että yksinäisyys on kasvava ongelma suomalaisissa oppilaitoksissa. Kyselyyn vastanneista oppilaista ja opiskelijoista 17 prosenttia kertoi kokevansa yksinäisyyttä. Lisäksi kaikkein haitallisin yksinäisyyden muoto, jatkuva yksinäisyys, on lisääntynyt. Ratkaisut edellyttävät pitkäjänteistä työtä ja osallistavan oppilaitoskulttuurin luomista. Opiskelijat toivovat konkreettisia parannuskeinoja.